立法會選舉︱歐盟：連呼籲棄投都受威脅　陸委會指香港民主黯淡

新選舉制度下首場立法會選舉落幕，直選投票率創30.2%新低，非建制派全數低票落敗。歐盟、七大工業國組織（G7），於當地時間昨日（20日）分別發聲明批評新選舉制度限制選民選擇，敦促中國和香港特區政府停止打壓民主派人士、遵守實現普選的承諾。



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歐盟：連「呼籲不投票」權利亦受威脅

歐盟外交和安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）表示，對於香港立法會選舉「違反民主原則和政治多元化表示遺憾」。聲明指，今屆選舉直選議席減少，香港市民的基本權利包括「呼籲不投票」亦受威脅。

聲明又指，47名民主派人士因初選案被捕，當中許多人面臨未審先囚，亦無法再參選。另外，多個民間組織、《蘋果日報》停運及創辦人黎智英被捕、一些參與非暴力行為的人面對審訊前長期拘禁等，證明香港人權和基本自由繼續受到限制。

歐盟認為，是次選舉加上公民社會持續受壓，是「一國兩制」原則受損的例證。歐盟將繼續密切關注事態發展，包括明年3月舉行的行政長官選舉，呼籲中國和香港當局遵守包括實現普選的承諾。

G7聯同歐盟另發聲明：新選制限制選擇

七大工業國組織（包括美國、加拿大、英國、法國、德國、意大利、日本）聯同歐盟高級代表，於同日發表另一份聯合聲明，對香港選舉制度民主成分受侵蝕表嚴重關注，聲明指新選制限制選民選擇，破壞「一國兩制」下的香港高度自治，呼籲中國及香港特區政府停止打壓捍衞民主的人士。

陸委會：低投票率顯示選民對「操控選舉」不買單

在台灣，陸委會發聲明批評香港選舉「選前嚴格把關的政治審查，在缺乏競爭性情形下，再次淪為『小圈子選舉』」，又指香港「雖有形式上的選舉，但人民的政治參與權利，實質上殘破不堪，民主自由被扭曲破壞、選舉公正形同具文」。陸委會認為，投票率低顯示香港選民對「操控選舉」並不買單，又指香港未來民主、自由、人權的發展黯淡。

駐港公署：外國代理人插手香港事務不復返

外交部駐港特派員公署昨晚亦發聲明指，在新選舉制度保障下，立法會選舉回歸選賢與能、為民做事的初心，減少了泛政治化的無謂紛爭和社會內耗，又指「愛國者治理是國際公認的基本政治倫理」。發言人指「外部干預勢力通過扶持政治代理人肆意插手香港事務的日子已經一去不復返」，敦促有關國家政客尊重歷史大勢和時代潮流，恪守不干涉內政等國際法原則和國際關係基本準則，立即停止以任何形式干涉香港事務和中國內政。