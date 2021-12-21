功能界別議員齊亮相　狄志遠稱懷孤單心情：聚首後感一絲溫暖

第七屆立法會選舉結果塵埃落定，27名新當選的功能界別議員今早（21日）見記者，整個界別共有30名議員，有3人沒有現身，包括保險界陳健波、建測規園界謝偉銓、法律界林新強。現任立法會主席、在工業界（第一）成功連任的梁君彥表示，功能界別議員任重道遠，相信議會將以「廣角鏡」看待社會問題，以多聲道與政府問政。



唯一當選的非建制派、社福界狄志遠稱，今日初踏入立法會感到孤單，但與一眾議員會面後，發現大家都很關注其福利訴求，令他感到一絲溫暖。他稱，議會內黃藍之爭已成歷史，但不要期望沒有任何火花，他會盡「非建制派」本份，堅持爭取民主。



梁君彥指，功能界別議員任重道遠，為業界發聲之餘，亦要為全港市民謀福祉，相信議員會以「廣角鏡」看待社會問題，以及用多聲道與政府問政，大家期望來屆議會摒棄黨派之爭，團結一致解決社會問題。

陳勇稱前年區選穿防刺服：今年可安心投票

當選科技創新界議員的邱達根說， 自己未開工已有很大壓力，因為該界別有很多工作，包括國際科技中心、北區都會區及粵港澳大灣區建設。他稱自己對第七屆立法會充滿期望，希望減少爭拗，為業界為香港努力，改善民生，而科技創新界正是各界別的「超級聯繫人」，冀與各界別議員合作，推動創科發展。

當選人大、政協及全國性團體界別的民建聯陳勇指，有人形容該界別是「超級愛國者」，但該界別選民同是香港永久性居民，扎根香港，融入國家，面向世界。 他又指，2019年區議會選舉期間，他身穿防刺服在街頭助選，今次選舉體現香港由亂及治，市民可安心投票，但有選擇投票或不投票的自由，得到民主發展的保障。

狄志遠以孤單心情入議會：獲新編號「1:89」

一眾功能組別議員今早先聚頭約一小時，狄志遠表示，選舉後他獲得一個新編號「1:89」，「今早我用一個好孤單嘅心情踏入議會，但頭先會議我覺得有點溫暖，因為我提出福利訴求，似乎好多議員都支持、關心」。他說有不少議員認為政府沒有必要削減社福機構1%撥款的政策。

狄指作為「非建制派」一員，爭取民主是他的本份，會堅持到底，亦會監察政府施政，不要讓政府任意妄為。他相信非建制派聲音會獲得社會共鳴，不擔心在議會內只有一人。