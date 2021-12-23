01拆局｜習近平宴請林鄭夫婦　5年述職首次

行政長官林鄭月娥結束今屆任內最後一趟北京述職之行，《香港01》早前引述消息，指北京對今次述職有「特別安排」，或折射林鄭連任行情。原來，中央邀請「第一先生」林兆波一同赴京，由國家主席習近平親自宴請「做冬」，為林鄭任內五年首次。同場還有澳門特首賀一誠夫婦。資深建制派人士分析，中央在此時候高規格宴請林鄭夫婦，帶有「安撫」或話別味道，估計林鄭連任行情走淡。



林鄭昨日分別獲國務院總理李克強和國家主席習近平接見，進行一年一度特首述職，新華社詳細報道有關會面情況及講話，但無提及宴請。據悉，習近平在中南海先後接見林鄭和賀一誠後，與兩位特首一起晚宴，林鄭的丈夫林兆波和澳門特首夫人亦獲邀同場，這是林鄭上任行政長官以來首次。

中央邀請「第一先生」林兆波一同赴京，且由國家主席習近平親自宴請「做冬」，同場還有澳門特首賀一誠夫婦。（澳門政府新聞局影片截圖）

特首述職後獲宴請 董建華後不多見

2014年香港爆發「佔中」，據報時任特首梁振英年底在北京述職後，與時任澳門特首崔世安，一起獲習近平宴請，當時兩位特首夫人同獲邀。據悉，首任特首董建華在回歸初期，也曾在北京述職後，偕同夫人董趙洪娉獲時任國家主席江澤民宴請，但其後類似場面已不多見。

有不願具名的資深建制派人士分析，現時距離香港特首選舉僅3個月，下任特首人選更可能於下月浮面，時間相當敏感，「領導人在這個時候宴請林鄭夫婦，一係表達犒賞，一係展示安撫或話別，目前看來，以後者的味道較濃。」

早前林鄭透過視像通話述職。（資料圖片）

王毅、趙克志參與接見 有別往年安排

該人士又指，昨日李克強接見林鄭時，除了身兼副總理的中央港澳領導小組組長韓正及國務院秘書長肖捷外，還有有份參與領導港澳工作的外長王毅及公安部長趙克志，與往年安排不同，「似一起出來與林鄭話別」。

領導人評林鄭政績用語 惹外界關注

習近平昨日接見林鄭時提到，一年來香港「由亂轉治」的局面不斷鞏固，指林鄭成功舉辦選委會選舉及立法會選舉，「中央對你們的工作是充份肯定的」。

早前被問到上京述職會否談及連任問題，林鄭稱上京只是述職，「除咗述職無其他嘅事係會做。」（余俊亮攝）

今年初，由於疫情關係，述職改以視像形式進行。當時習近平稱，對香港第四波疫情很擔憂，中央全力支持特區抗疫，又讚揚林鄭在國家安全等大是大非問題上，立場堅定、敢於擔當，「對你和特區政府的表現是充分肯定的」。

被問連任 林鄭：會擔任第五屆特首至明年6月30日

領導人對林鄭的評語，迅速在政圈引起關注。林鄭昨晚在北京見記者總結行程時，被記者多次問到會否爭取連任、是否以特首身份做好3月特首選舉。她回應稱，一直會擔任第五屆特首至明年6月30日，任內特區事務都由她本人處理。