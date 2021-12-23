中聯辦香港民主道路座談會　陳冬：立法會選舉民意得到彰顯

中聯辦今（23日）舉行「香港的民主道路」座談會，中聯辦副主任陳冬發言時表示，國家主席習近平會見特首林鄭月娥時指，在新選制下，選委會和立法會選舉先後舉行取得成功，港人當家作主的民主權利獲得體現，確保「愛國者治港」，社會各界別的廣泛、均衡參與得到確定。他又指，反映新選舉制度符合「一國兩制」原則，為確保「一國兩制」行穩至遠，確保香港的繁榮穩定，是一套好制度。



陳冬又指，國務院發表的白皮書，重溫歷史、遠觀未來，就此他想分享數點看法，第一，民主發展應當是進步，而不是退步，香港的民主從那裡來，誰是香港民主的創立者，誰是香港民主的破壞者，白皮書已詳細論述，全面指岀香港在英國管治下沒民主可言。他批評英國當時委任總督管治香港，對香港實施種族歧視，禁止香港進行民主改革，強調英國不但沒為香港帶來真正民主，反而為香港的民主穩定發展埋下禍根。



中聯辦舉行「香港的民主道路」座談會。（羅家晴攝）

陳冬稱反中亂港者選舉互相抹黑 令氣氛政治化

陳冬又稱，香港回歸祖國後，實現「一國兩制」、港人治港、高度自治的方針，開啟「一國兩制」下香港民主的新機遇。他認為，中央始終堅定推進香港民主，香港市民的政治參與程度和空間大大拓展，民主權利和自由得到保障。陳冬指，反中亂港和背後的敵對勢力，對香港的民主破壞從未停止，在立法會選舉中，他們處心積慮煽動杯葛選舉，嚴重踐踏港人民主權利，又指他們發表香港自治法案，勾結五眼聯盟，抹黑《港區國安法》和新選舉制度。

陳冬批評，一些反中亂港者甘願擔任敵對勢力的馬前卒、甘做香港民主發展的絆腳石，事實證明他們才是阻礙香港民主發展的罪魁禍首。陳冬稱民主本質定當是優質，他指反中亂港者長期利用選舉制度漏洞，製造亂象，候選人互相抹黑，讓選舉氣氛愈來愈政治化，極端化。

陳冬批評，他們進入政治架構後，更危害國家安全，給香港帶來亂象、政治內耗。他強調反中亂港者不斷破壞法治根基，給香港帶來街頭暴力、黑色恐怖，又斥他們拖累政府施政，阻礙民生，令香港經濟攬抄，立法會癱瘓。陳冬認為，這樣的民主是劣質民主、扭曲的民主，必需要堅決反對。

他又指，剛完成的立法會選舉，正正體現優質民主，因過程中153名候選人背景多元化，不少人來自基層，90個議席無一自動當選，形容新議員屬五光十色，民意得到彰顯。陳冬認為，新選制下議會消除內耗，大家公平之爭，比政綱、比擔當、比理念等，讓選舉回歸理性和初心，議員真正為市民謀福祉，實踐優質民主。

中聯辦舉行「香港的民主道路」座談會，政務司司長李家超稱民主不是裝飾品、宣傳品，而是用來解決人民的問題。（羅家晴攝）

李家超稱立法會當選人實至名歸

政務司司長李家超表示，昨日述職時國家主席習近平對特區政府的工作充份肯定，他感到很鼓舞，感謝中央對特區政府一直的支持，強調一定會堅定不移準確落實「一國兩制」和「愛國者治港」。

李家超指，12月19日本港成功完成立法會選舉，落實「愛國者治港」，在此祝賀各當選人，指他們實至名歸。他強調選舉獲公平參與，得到廣大市民支持，投票公平、公開、有序，選出了90名議員，各來自不同政治光譜，有不同經驗，當中50多位更是首次擔任立法會議員。他強調，新的議會是建設性的議會，與政府一同造福市民。

國務院日前發表「香港民主發展」白皮書，李家超指該書全面總結香港由未有民主，到回歸後的民主發展，強調香港民主不是英國遺留下來。他指，白皮書讓世界清晰見到香港的權利，包括公民權利及政治權利國際公約等保障，又指中央先後三次推進香港民主發展，兩次都被自稱民主派人士反對，無法實現，指他們偏離了「一國兩制」方向，以兩制抗拒中央，假借民主為名，損害國家。

他提到2019年社會事件，形容當時人心惶惶，有人想把香港推向深淵，中央為香港出動組合拳，先立香港國安法，填補法律真空，再完善選舉制度，為維國安建立堅固的保護城牆，令反中亂港份子及外國代理人，不能再利用制度漏洞進入立法會搞破壞。

五眼聯盟發聲明 李家超批無視市民有被選舉權

李家超指，一如所料，五眼聯盟發表聲明攻擊香港，指他們擔心中國和平崛起，妄顧現實，刻意抹黑今次選舉，無視市民有參選權、被選舉權、投票權等。他稱，外部勢力對這些保障視而不見，聽而不聞，足見他們用心不良，以小人之心庸人自擾，擔心自己地位受影響。

他提到本港資格審查被外國批判，反問「難度這些國家會讓叛國者參選？」他稱，不同國家都有類似要求，並舉例指香港的審查包括年齡審查、案底，更重要是參選人是否符合擁護《基本法》等原則，強調有關工作一向都有，只是以往有公務員執行，現由資格審查委員會提升公信力。

李家超表示，中央發表白皮書先發制人，說明國家堅定支持香港民主向前發展。他引述指，民主制度不能亦不應被個別國家壟斷，世上沒有放諸四海皆準的民主制度，沒有唯我獨尊的民主模式。他稱民主不是裝飾品、宣傳品，而是用來解決人民的問題。李稱，美國自稱民主，但有治安、毒品、種族等問題，指他們將自己的制度施加他人，是霸凌行為，特區政府絕不接受，毫不保留地直斥其非。

他引述白皮書指，中央政府將繼續按《憲法》、《基本法》及全國人大與其常委會相關決定，不斷發展完善符合香港實際情況的民主制度，與香港各界共同為最終實現行政長官及全部立法會議員由普選產生的目標。他強調，特區政府將在中央支持下，與立法會及社會各界共推動開展良政善治的新格局，把「一國兩制」下民主道路建設好、發展好。