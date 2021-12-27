持續更新︱國新辦白皮書吹風會　王振民：中英聯合聲明無民主二字

國務院新聞辦公室今日（27日）舉行吹風會，解讀《「一國兩制」下香港的民主發展》白皮書有關內容。嘉賓包括清華大學法學院教授、清華大學港澳研究中心主任、全國港澳研究會副會長王振民；中國人民大學法學院教授、全國人大常委會香港基本法委員會委員韓大元；中國社會科學院法學研究所研究員、中國社會科學院台港澳研究中心研究員支振鋒等。《香港01》將持續更新重點內容。



國務院新聞辦公室舉行吹風會，解讀《「一國兩制」下香港的民主發展》白皮書有關內容。（國新辦網頁圖片）

【10:40】有彭博社記者問到，香港行政長官普選有沒時間表。王振民回應指，白皮書重申香港民主發展的立場，《基本法》中雙普選的目標沒有改變。不過他提到，多年來中央為了香港政制發展，耗費大量時間精力之源；香港社會也為此付出努力，甚至帶來了社會動盪，耽誤了很多經濟民生工作。

他形容，現時香港穩定的局面和新的制度是「得來不易」，香港社會也付出了「很高昂的學費」，應該好好珍惜、鞏固這個狀況，香港需要人心思定、讓社會休養生息，打焦點放在經濟、民生上，為香港民主發展打下基礎。

【10:35】被問到港府下一步應該如何優化營商環境，加快香港發展步伐。支振鋒指，香港作為航運物流中心，中央政府一向支持香港優化營商環境，而法治是重要的營商環境。他指，世界銀行一直將香港評為高水平，因為一國兩制繼續良好、有效，繼續市場經濟發展；但他亦表示，見到外部敵對勢力的威脅，指這些人一直破壞香港法治，破壞香港的營商環境。他指英、美等國直接在營商方面恐嚇香港，取消對香港特殊地位、對中央官員非法制裁等；在佔中、2019年社會事件等，外部勢力一度將香港變成動亂之城，令投資者對香港失去信心。

支振鋒稱，國家在關鍵時候出手，令香港社會由亂及治，為外國投資提供大量空間，提到香港2020年新股集資的數字增加，是全球第六大商品貿易經濟體；2021年全球數碼競爭力優勢亞洲第一、全球第二。他認為香港政府很清楚這點，而政府下一步要抓住國家全面深化改革、大灣區及一帶一路，解決深層次矛盾，繼續改善香港營商環境。

【10:20】被問到《白皮書》全名的意義，韓大元表明「一國兩制下」當中的「下」，就是有從屬關係，一國兩制就是香港民主的前提和根本保障，是「一國」前提下的民主、地方性的選舉，兩制從屬於一國，主次不能顛倒。他指，白皮書為世界民主，提供中國角度的思考，為香港特色的民主提供法治保障。尤其2019年修例風波後，大家明白到西方民主的限制。

有記者問及發表白皮書選在立法會選舉後的原因。王振民回應指，有兩方面的因素。一、香港選制經歷了兩次選舉，此時總結，證明了它是「良好的制度」，對於特區的新民主核心要義、經濟教訓等總結，他認為是合適；二、西方政客抹黑制度，白皮書有助正本清源，解釋立場。

王振民。（國新辦網站圖片）

引香港青年指「西方政客離我遠一點」

【10:05】王振民指出多個「讀了白皮書才知道」，包括有青年人反映「以前總覺得英國多好，英美多民主、好像在幫香港」，但發現美國是獨裁專制，從來沒有民主；英國於1997前快速搞民主，是「司馬昭之心，路人皆知」，不是為了香港民主發展著想。

王振民指，今日帶了中英聯合聲明原文在手，反復看過很多次，都沒有「民主」二字，聲明也不是解決回歸後問題，只是解決回歸過程的問題，回歸後香港實行什麼體制是中國內政。中國憲法和《基本法》才有民主相關內容。

王振民表示，香港走西方的一套已證明真的不行。他指，外國人都能夠參選香港的選舉，香港是全世界最不歧視外國投資的地方，香港是對全世界更開放。他稱，讀了白皮書才知道中央對「一國兩制」的堅持，繼續堅定不移。

他強調，一國兩制不止健在，更是充滿活力，讀了白皮書才知誰在騙人，祖國對香港有無私的愛；讀了白皮書，才知道兩年來祖國都是為了挽救青年、挽救香港，表示祖國永遠是香港最強的後盾，只有祖國才會真正為香港，真正努力為香港經濟發展。

王又指，面對抹黑，祖國都不容易；讀了白皮書才知道，西方政客假惺惺，香港青年都告訴他，「算了，西方政客離我遠一點。」不讓他們攬炒香港。