王振民：香港民主白皮書還原真相　中英聯合聲明無「民主」二字

國務院新聞辦公室今日（27日）舉行吹風會，解讀《「一國兩制」下香港的民主發展》白皮書有關內容。講者包括清華大學法學院教授、清華大學港澳研究中心主任、全國港澳研究會副會長王振民；中國人民大學法學院教授、全國人大常委會香港基本法委員會委員韓大元；中國社會科學院法學研究所研究員、中國社會科學院台港澳研究中心研究員支振鋒等。《香港01》將持續更新重點內容。



【11:00】有記者問及，今次選舉對於香港特色民主的優越性，具體表現在哪。王振民回應指，新的民主制度有很多優越性，既講政治安全，也講政治包融，提到美國亦稱選舉受外國干預，「哪個國家不會反對外國干預？」他引述港澳辦主任夏寶龍指，選舉排除了不搞正事的外部勢力後，內部多元就顯現出來，不論參選人及候選人都顯現出來。

王又指，有誤解指新的選制下「是否躺平就行了？」他指，今次選舉愛國愛港者在正常情況下選舉，過去的情況不正常。他指，今次是把正常選舉還給港人，一樣有競爭，沒有祝福名單，是比經驗、比能力、比政綱；過去香港是在比「反對國家」。

他又指，選舉廣泛性是過去選制所忽略。他指，過去香港的選制要照顧資本本身沒有問題，但也要照顧忽略了的層面，而今次有40名選委會議員代表香港整體。他強調，新選制改變了過去西方民主的對立文化，現在西方民主已走到盡頭，今次香港選制徹底改變了這些，日後更加有效實現行政主導。

王振民指，中英聯合聲明從無「民主」二字，中國憲法和香港基本法才有保障香港民主。（國新辦網站圖片）

【10:55】有記者提到立法會選舉直選投票率新低，有國家指這代表沒有代表性。韓大元表示，看投票率首先要看選舉的「綜合效果」，提到今次選舉有地區、功能界別及選委會3個不同的投票率，強調不能只看其中一個界別。他亦稱，投票率不直接代表選舉的民主性及正當性，如果將其直接掛勾，不符民主理論，強調投票率只是選民參與、表達意見的其中一個指標，也要看被選人是否能為社會服務等。

他又指，西方國家的投票率也有高低，例如美國紐約、洛杉磯就只有20%左右、日本東京都的選舉約42%，全球而言也有最低只有2%：香港選舉有更完善的中國元素。

另外，韓大元指選制改革落實時間比較緊，參與各方都需要適應及理解的過程，例如有選民仍在觀望當中，強調今次選舉重點在於包容性，應理解選民的不理解、不滿意，強調選民共同願望是將香港搞好。

韓大元點名許智峯鼓吹不投票 稱民調機構影響選民自由意志

韓大元強調有三個要素：一、過去香港選舉高度政治化，今次候選人集中在民生，轉變需要過程；美國、西方的反華勢力干擾也有關係，如前議員許智峯鼓吹不投票、有民調機構影響選民自由意志，以至疫情下對投票影響，種種原因導致今次結果。他強調，最重要是香港有一整套好的制度落實。

王振民補充指，上月美國紐約市長選舉的投票率為24%。他提到美國有一現象，地方的選舉的投票率比聯邦選舉低很多，但美國不少調查指，選民對地方選舉的信任度很高。他又指，在美國，民主黨及共和黨一直就投票率競爭，因為投票率高共和黨就贏不了，所以在美國，投票率不是為了什麼民主性，只是為了自己得勝。

【10:40】有彭博社記者問到，香港行政長官普選有沒時間表。王振民回應指，白皮書重申香港民主發展的立場，《基本法》中雙普選的目標沒有改變。不過他提到，多年來中央為了香港政制發展，耗費大量時間精力之源；香港社會也為此付出努力，甚至帶來了社會動盪，耽誤了很多經濟民生工作。

他形容，現時香港穩定的局面和新的制度是「得來不易」，香港社會也付出了「很高昂的學費」，應該好好珍惜、鞏固這個狀況，香港需要人心思定、讓社會休養生息，打焦點放在經濟、民生上，為香港民主發展打下基礎。

被問到今次選舉有沒有體現港澳辦主任夏寶龍所指的「五光十色」，韓大元指一國兩利本身就有獨創性，體現了最大政治包容性，在一個主權國家內實行兩種制度。他指選舉可容讓不同背景的人參加，參選人和當選人來自不同光譜，什麼理念觀點都有，很具有廣泛性和均衡性；90名當選人之中，也有56名新面孔，佔62%。

他又認為，以往香港發展歷程中，出現了「建制、非建制、民主派」等的稱呼，民主本身是很崇高的理念，回歸以來的特定時間，形成稱呼習慣性用語可以理解，可是這種思維方式，不符愛國者治港下的多元利益格局，很易為持不同政治觀點的人貼下不同標籤，不利團結社會。

國務院新聞辦公室舉行吹風會，解讀《「一國兩制」下香港的民主發展》白皮書有關內容。（國新辦網頁圖片）

【10:35】被問到港府下一步應該如何優化營商環境，加快香港發展步伐。支振鋒指，香港作為航運物流中心，中央政府一向支持香港優化營商環境，而法治是重要的營商環境。他指，世界銀行一直將香港評為高水平，因為一國兩制繼續良好、有效，繼續市場經濟發展；但他亦表示，見到外部敵對勢力的威脅，指這些人一直破壞香港法治，破壞香港的營商環境。他指英、美等國直接在營商方面恐嚇香港，取消對香港特殊地位、對中央官員非法制裁等；在佔中、2019年社會事件等，外部勢力一度將香港變成動亂之城，令投資者對香港失去信心。

支振鋒稱，國家在關鍵時候出手，令香港社會由亂及治，為外國投資提供大量空間，提到香港2020年新股集資的數字增加，是全球第六大商品貿易經濟體；2021年全球數碼競爭力優勢亞洲第一、全球第二。他認為香港政府很清楚這點，而政府下一步要抓住國家全面深化改革、大灣區及一帶一路，解決深層次矛盾，繼續改善香港營商環境。

【10:20】被問到《白皮書》全名的意義，韓大元表明「一國兩制下」當中的「下」，就是有從屬關係，一國兩制就是香港民主的前提和根本保障，是「一國」前提下的民主、地方性的選舉，兩制從屬於一國，主次不能顛倒。他指，白皮書為世界民主，提供中國角度的思考，為香港特色的民主提供法治保障。尤其2019年修例風波後，大家明白到西方民主的限制。

有記者問及發表白皮書選在立法會選舉後的原因。王振民回應指，有兩方面的因素。一、香港選制經歷了兩次選舉，此時總結，證明了它是「良好的制度」，對於特區的新民主核心要義、經濟教訓等總結，他認為是合適；二、西方政客抹黑制度，白皮書有助正本清源，解釋立場。

引香港青年指「西方政客離我遠一點」

【10:05】王振民指出多個「讀了白皮書才知道」，包括有青年人反映「以前總覺得英國多好，英美多民主、好像在幫香港」，但發現美國是獨裁專制，從來沒有民主；英國於1997前快速搞民主，是「司馬昭之心，路人皆知」，不是為了香港民主發展著想。

王振民指，今日帶了中英聯合聲明原文在手，反復看過很多次，都沒有「民主」二字，聲明也不是解決回歸後問題，只是解決回歸過程的問題，回歸後香港實行什麼體制是中國內政。中國憲法和《基本法》才有民主相關內容。

王振民表示，香港走西方的一套已證明真的不行。他指，外國人都能夠參選香港的選舉，香港是全世界最不歧視外國投資的地方，香港是對全世界更開放。他稱，讀了白皮書才知道中央對「一國兩制」的堅持，繼續堅定不移。

他強調，一國兩制不止健在，更是充滿活力，讀了白皮書才知誰在騙人，祖國對香港有無私的愛；讀了白皮書，才知道兩年來祖國都是為了挽救青年、挽救香港，表示祖國永遠是香港最強的後盾，只有祖國才會真正為香港，真正努力為香港經濟發展。

王又指，面對抹黑，祖國都不容易；讀了白皮書才知道，西方政客假惺惺，香港青年都告訴他，「算了，西方政客離我遠一點。」不讓他們攬炒香港。