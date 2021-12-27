新華社指2021年為載入史冊重要年份：反中亂港分子受應有制裁

新華社以《由亂到治局面鞏固 良政善治新局開啟》為題發表年終特稿，稱2021年是載入香港發展史冊的重要年份，稱在《國安法》「震懾護持」之下，「觸犯法律的反中亂港分子正在受到應有的制裁」、「反中亂港組織」紛紛「鳥獸散」，又稱：「香港社會撥亂反正取得實質性進展，由亂到治局面不斷鞏固」。



點名李卓人、何俊仁 稱受到法律應有懲罰

文章稱，在「強烈的民意聲」中，《國安法》展現強大震懾力和「護持力」，「反中亂港頭目」或骨幹在法律的震懾下，既有「割席自保」，亦有退出政壇和潛逃海外被警方通緝。文章點名指，黎智英、黃之鋒、李卓人、何俊仁、鍾翰林等「反中亂港」人物以及「港獨」分子被依法判刑，受到法律應有的懲罰。

文章又點名提到，教協、民陣、「612人道支援基金」、支聯會等一批「反中亂港組織」解散、停止運作或撤離，「紛紛作鳥獸散」。文章稱，香港正處於重回正軌之時，根據保安局12月初公佈的數字顯示，2021年前十個月，香港社會主要關注的罪案數量同比有所下跌，行劫案、爆竊案、縱火案等同比下跌三成至六成，反映香港社會恢復穩定和國家安全風險受控。

指教協、支聯會等鳥獸散

文章又指，發展是解決香港各種問題的「金鑰匙」，隨着《國安法》的制定實施和新選制的成功落實，香港良政善治新局面已開啟，社會恢復穩定，經濟持續復甦，社會各界信心日漸增強，「『東方明珠』正煥發日益璀璨的光彩，香港長治久安未來可期。」

文章指，多家公司也「用腳投票」選擇香港，顯示了外界對香港發展前景的信心，根據香港最新的年度統計調查結果顯示，2021年母公司在海外及內地的駐港公司達9049家，香港的初創企業增至3755家，兩項數字均創新高。