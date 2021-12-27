港澳辦批美西方政客、傳媒患「認知障礙症」　稱新選制非排除異己

港澳辦發言人稱，美國、西方一些政客和媒體宣稱，香港新選舉制度是「排除異己」、搞「清一色」，港澳辦反駁指，新選舉制度排除的只是那些「反中亂港分子」，符合「愛國者治港」原則的香港居民都有機會參與，批評一些政客和媒體執著於偏狹的意識形態，在香港問題上顯現出明顯的「認知障礙症」，形容是「實在可悲」。



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發言人稱，英國在殖民統治香港一個半世紀裡沒有給予香港民主，《中英聯合聲明》根本沒有出現民主和普選的字眼，「涉及香港選舉問題的全部內容都只反映在中國政府單方面聲明中」，關於香港特別行政區行政長官和立法會全部議員最終達至普選產生的目標，是中國政府在製定《基本法》時，從國家和香港長遠發展全局著眼主動作出的規定，「所謂『雙普選』是英國為香港爭來的說法完全是子虛烏有！對於白紙黑字寫明的史實，他們就不知道嗎？」

發言人又稱，全國人大常委會早在2007年就作出決定，明確2017年香港第五任行政長官的選舉可以實行由普選產生的辦法，2014年作出確認為行政長官普選鋪平了道路，「恰恰是因為反中亂港分子極力阻撓而使行政長官普選目標不能如期實現，使香港民主發展一再遭受挫折。而且，這些反中亂港分子是打著『民主』幌子反民主，為達到其險惡的政治目的而乾盡了違法犯罪甚至暴力恐怖的壞事。其受到懲罰是因為觸犯了法律而被依法追究責任，跟什麼『政治打壓』扯不上任何關係。情況如此清楚，他們就看不明嗎？」

發言人稱，美國、西方一些政客和媒體宣稱，香港新選舉制度是「排除異己」、搞「清一色」，港澳辦反駁指，新選舉制度排除的只是那些「反中亂港分子」，符合「愛國者治港」原則的香港居民都有機會參與，強調在剛剛結束的第七屆立法會選舉中，參選者的背景多元前所未有，既有商界和專業精英，又有基層勞工代表，既有土生土長的香港人，又有移民香港的內地、台灣和外國居民，既有經驗豐富的老資歷，又有充滿活力的新人，而且最終獲得提名確認的候選人來自不同政治團體、政治派別，代表不同的政治光譜，持有不同的政治理念和抱負，是真正的「五光十色」，「是非如此分明，他們就辨不清嗎？」