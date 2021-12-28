梁振英：羅冠聰死穴是金錢　不能放過向英美投懷送抱的港人

全國政協副主席、前特首梁振英日前曾在社交網站發佈多個帖文，與被港府通緝、現身處英國的前立法會議員羅冠聰「隔空交鋒」。梁振英今日（28日）再發文，指「羅冠聰等人的死穴是金錢問題」，更說不能放過「凡是以香港人身份向英美投懷送抱」的人。



梁振英今日（28日）於社交平台發文，指羅冠聰等流亡海外的人的「死穴是金錢」，質疑他們不敢交代生活費及活動費的直接或間接來源，因爲擔心暴露他們與哪些國家及人物聯繫、還有哪些人同樣與外國有聯繫，以及什麽時候開始「為英美等國在香港收錢做事」。

他說，現時國際形勢險惡，「美國和英國等西方國家對中國無所不用其極」。社會内部出現矛盾及讓「外人插手」的嚴重性不一樣，因此「凡是以香港身份向英美投懷送抱的，我們都不能放過」。他認爲，要對獲得英國及美國「重點豢養」的羅冠聰還手，「這隻馬騮的尾就要斬，以儆效尤」。

梁振英曾在聖誕前後於社交專頁連發四文，與羅冠聰「隔空交鋒」。梁振英於其中一個帖文質問羅冠聰的生活費從何而來，稱羅冠聰所吃、所住、所穿都靠「朋友」送，每月的生活開支為零。