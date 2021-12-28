麥美娟天不怕地不怕但　有樣嘢好驚　有人估係相睇？｜政壇諸事町

工聯會麥美娟一向「膽大包天」，不過今日（28日）下午突然在Facebook表示「而家去做一件我好驚的事」，究竟有甚麼事令娟姐好驚？



麥美娟在Facebook留言之後，網民紛紛猜測她要做甚麼，有人估她「睇牙醫」，有人估「鬧林鄭」，亦有人估是「相睇」！



不過以上猜測全部都錯，麥美娟在兩小時開估，原來昨晚約了今日接種第三針新冠疫苗。

麥美娟指自己「天不怕，地不怕，最怕打針」，但為了做好防疫、避免病毒在社區爆發以及爭取早日通關，就算怕打針仍然要去做。她說，今日到官涌體育館接種第三針科興疫苗，現場人流較少，過程順暢，感謝醫護人員的專業、耐心和幽默令她鎮定不少，「希望我無嚇親佢哋啦」。

元旦日起所有已接種兩劑滿6個月人士均可預約

已接種兩劑科興疫苗滿6個月的人士，不論是否優先組別，在11月23日起已經可以打第三針。元旦日起所月已打兩針滿6個月的合資格人士，都可以預約第三針，即範圍擴大至接種復必泰人士。