搜立場新聞︱新思維籲警解釋　霍啟剛指不擔心：基本法保新聞自由

警方國家安全處今日（29日）清晨以涉嫌「串謀發布煽動刊物罪」拘捕《立場新聞》至少6名現任或前任董事及高層，並搜查《立場》辦公室，而副採訪主任、記協主席陳朗昇亦在寓所被帶走協助調查。

新思維發表聲明，指國安處應盡早解釋原因及所涉罪行，以免影響外界對新聞自由收窄的觀感；民建聯表示全力支持，批評《立場》經常借新聞自由之名，編輯及發布煽動仇警的報道。



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狄志遠：警方應盡快交代細節

新思維表示，對於立場新聞前董事及職員被捕表示關注。「國安處應盡早向社會解釋基於什麼理由及罪行而作出拘捕。如果不作澄清，難免影響對香港新聞自由收窄的擔憂，我們要求警務處國安處盡快解釋相關情況。」

該黨候任立法會議員狄志遠表示，暫時所得資料不多，加上案件已進行司法程序，他無法評論個案。他說，事件引起社會擔心言論自由，警方應盡快交代細節，並公平、公正及有效率地進行司法程序。

被問到應否修改煽動罪，以確保該法例可保障言論自由，狄志遠稱法例需要與時並進，條例是否不公平要視乎個別案件，現時評論該罪行是否適合是言之尚早。

候任體育、演藝、文化及出版界議員霍啟剛表示，今早才從新聞上得知事件，目前資訊有限不便評論，但強調「大家唔洗擔心」。他指，香港是法治社會，相信警方所有行動也是按照法律進行，有待警方詳細交待事件，「我唔擔心，因為《基本法》保障咗所有新聞自由同言論自由。」

民建聯支持：常借新聞自由煽動仇警

民建聯發聲明指，全力支持警隊保障國安工作，認為警隊依法執法，對所有企圖損害國安的組織及人士，具有警惕阻嚇作用。「自實施《香港國安法》以來，警隊專業執法，在維護國家安全方面成效卓著，值得充分肯定，惟本港的國安風險並未完全消除，反中亂港分子仍然利用媒體、文化、藝術、刊物等方式，企圖繼續向港人特別是年輕人，鼓吹及灌輸對抗中央及特區政府的顛覆意識。」

民建聯點名批評：「《立場新聞》便經常濫用新聞自由之名，編輯及發布煽動仇警的報道，包括美化『中大暴力事件』，藉此令讀者誤以為警方針對學生，從而煽動仇警情緒；此外，該媒體亦抹黑及妖魔化大潭峽懲教所的『智慧監獄』設施，歪曲為『監控羈留人士』，無視懲教管理及保障懲教所內人士安全的需要。因此，我們全力支持警方依法執法，堅定不移擔負維護國安的責任，不予反中亂港分子破壞國家和香港的空間。」

新民黨候任議員李梓敬說，今次警方是以煽動罪，而非《港區國安法》拘捕，有關犯罪元素已在法例列明。他認為，過去兩年《立場新聞》有數篇文章或與今次拘捕有關，例如曾轉載從北愛爾蘭武裝分子檢討香港抗爭運動的文章，有機會墮入法網。

被問到以煽動罪作出拘捕是否適合，李梓敬稱對警方及法庭有信心，相信警方事前曾諮詢律政司，並有足夠證據，不會貿然作出拘捕。