搜立場新聞｜李家超：假借新聞工具危害國安　才是破壞新聞自由

警方國家安全處今日（29日）清晨以涉嫌「串謀發布煽動刊物罪」拘捕《立場新聞》至少6名現任或前任董事及高層，並搜查《立場》辦公室，而副採訪主任、記協主席陳朗昇亦在寓所被帶走協助調查。政務司司長李家超今日下午出席特區成立二十五周年慶祝活動後見記者時，被問及相關行動。

李家超指，「假借新聞工作」作犯法、危害國家安全行為，政府會嚴厲打擊，形容這些行為是破壞新聞自由、污染新聞自由，「真正專業的新聞工作者，應該齊聲反對，齊聲說不，和他們保持距離。」



稱專業新聞工作者應「保持距離」

李家超指，任何人如果「假借新聞工作」，作犯法、危害國安行為，政府會嚴厲打擊，他批評利用新聞工作作為工具，是破壞新聞自由、污染新聞自由，「真正專業的新聞工作者，應該齊聲反對，齊聲說不，和他們保持距離。」

李家超指，任何人披著新聞外衣，作非法勾當，犯刑事法例，責任都是追究終身，警方一有證據行動智採適當措施，政府會大力支持。李家超形容，有關的網媒所作相關行為，是媒體行業內的「爛蘋果」、「害群之馬」。

被問通關問題，李家超表示，推展工作一直未停，多次與內地政府緊密聯繫，他感謝中央重視通關訴求，又感謝港澳辦的工作。

他指目標是「隨時候命」，形容已到了衝線階段，「我是一個謹慎的人，但對通關信心好大」，希望很快有好消息。

+ 1