特區舉辦過百場回歸25周年慶祝活動　包括紀律部隊步操大匯演

香港特區回歸25周年，政府將舉行一連串慶祝活動，今日（29日）政務司司長李家超等官員主持活動啟動禮，公佈重點慶祝項目。



啟動禮主題為「砥礪奮進廿五載 攜手再上新征程」，期望帶出香港過去25年努力的成果，寄託更好的未來。活動啟動禮強調香港在國家25年來全面支持下，成功落實「一國兩制」，保持國際大都會的角色，而25年來雖然經歷風浪，但在國安法實施、選舉改制以及「愛國者治港」原則之下，香港已由亂轉治。

政府已成立跨部門籌備委員會，籌備超過100個項目，當中包括對外宣傳及本地慶祝活動，由除夕倒數揭開序幕，同時政府將推出民間慶祝活動申請計劃，讓有意慶祝的機構申請。

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政府已在專門網站公佈已籌備的多項本地慶祝活動，由跨年倒數演唱會開始，包括2022迎春接福遊樂園、西九故宮博物館開幕展覽、紀律部隊步操大匯演等，亦會在各區海濱舉行活動，另外亦會舉辦亞洲金融論壇2022等大型國際會議和活動。此外，據網站顯示亦有一些每年都會舉辦的活動，包括天文台開放日、第八屆全港運動會、香港花卉展覽等。

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政府亦在內地舉辦多項重點活動，包括在北京舉辦展示香港成功落實「一國兩制」的大型展覽，另外亦會舉辦金庸展，讓內地更認識查良鏞筆下的金庸武俠世界。

對外方面，政府將在全球多個城市舉辦宣傳活動，例如在泰國曼谷舉辦「香港周」，亦在其他城市舉辦「香港月」，推廣香港獨特優勢。

李家超表示，今次慶祝活動範圍廣泛，包括文化藝術、經濟發展等多個方面，有展覽活動和論壇介紹香港發展成果，鼓勵社會各界、地區組織舉辦活動一同慶祝。同時新冠疫情防疫不會鬆懈，會考慮不同狀況，包括線上線下進行活動。