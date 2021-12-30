直播︱林鄭：輪公屋1年可買綠置居貨尾　資助房屋禁售期將延至5年

特首林鄭月娥五年任期來到尾聲，明年6月將卸任，今早（30日）11時半，罕有以「回顧年度工作」為主題於政府總部見記者，料被問及競逐連任意向及通關進展。翻查政府新聞處資料，林鄭自2017年上任，未曾以「年度回顧」為主題在年終召開記招。



時值林鄭最後一年任期，以及今年相繼在「完善選舉制度」後舉辦選委會及立法會選舉，今次安排可謂相當罕見。《香港01》全程直播記者會。



任期內首次以記招形式總結年度工作

據了解，林鄭往年一般以Facebook帖文或拍片形式總結一年工作，今次是遙首度直接以記者會形式交代。

【11:53】林鄭形容，第六屆立法會在延長一年的任期内履職盡責，「拉布」、「點人頭的鐘聲」絕跡，議會效率顯著提升，一年内通過由政府提交的46條條例草案，比以往平均每年20條倍增，其中包括引人非本地培訓醫生、家居垃圾徵費、全面禁止電子煙等利民法案，都是以往爭拗多時。財務委員會在年内共批出超過了200億元撥款。行政長官亦同意由議員提出的兩條私人條例草案，私人條例草案已推過，展示了政府對立法會的尊重。

林鄭又指，應該可以在明年3月底前制定好改組政策局方案，明年1月12日首次立法會大會時會公布細節。

經濟正在復蘇 失業率下降至4.1%

【11:50】林鄭指今年本地經濟復蘇，與疫情受控有關，首3季GDQ上升7%，全年預計增加6.4％；失業率最新數字已由7.2％下降至4.1%，有企業甚至出現人手不足問題，預料2022年人力市場將面對挑戰；住宅物業方面，樓價有升幅但近月有所緩和，自8月高位有所回落。

她又提到，《全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放方案》為香港現代服務業帶來大量機遇，包括港交所在港推出MSC/中國A股指數的期貨合約，啟動「跨境理財通」和「債券通」，「南向通」，以及深圳市政府首次在港發債。政府將全力推進粵港大灣區建設，加強粤港、深港、港珠合作，與深圳共同推進。