政府架構重組｜候任議員表歡迎　李世榮：相信能提高施政效率

行政長官林鄭月娥今早（30日）回顧2021年工作，提到將會在明年1月12日立法會首次大會上，公布改組政策局細節；又指民政事務局日後或騰出精力檢視地方行政與管理，以更貼近市民要求。

選舉委員會界別候任立法會議員、自由黨李鎮強對改組表示歡迎，並關注分工以及政府如何拆牆鬆綁，處理各種政策和申請手續問題。新界東南候任議員、民建聯李世榮出席會議亦支持有關決定，相信改組能夠提高效率。



李鎮強試坐大主席位 坦言「唔易坐」

新當選的候任立法會議員今日繼續參與立法會秘書處舉行的事務簡介會。李鎮強表示，今早主要了解申訴制度，發現仍有不少申訴個案須跟進，期望90名議員能同心齊心幫助有需要人士。

議員分兩批參觀立法會期間，李鎮強試坐「大主席位」，形容該位置「唔易坐」，要挑選有責任感、有承擔的人。至於提名方面他仍在考慮，認為主席位置有競爭是好事。

李鎮強相信，重組政府架構與運輸及房屋局、文化體育及旅遊局有關，對有關建議表示歡迎，但關注分工問題，「如果分拆文體旅，是否會有三個局長、副局長、秘書長？」他尤其提及房屋方面，指房屋問題是重中之重，關注政府如何拆牆鬆綁當中的各項政策與申請手續。

李世榮表示支持政府改組政策局，希望政府拆牆鬆綁，提升執行力，相信改組能夠大大提升運作效率。他又表示，會盡量爭取加入與民生相關的事務委員會，因為地區直選議員涉獵不少民生、交通、房屋等問題。

李世榮今日花了約300元購買筆記本、開信刀等文具。他見記者時表示，希望在新氣象下寫下新一頁，又認為自身取得的八萬多票得來不易，來年要更貼地，多落區聆聽市民意見，兌現對選民的承諾。