輪公屋1年可買綠置居貨尾　民主黨質疑「賣剩蔗」：全部不足200呎

特首林鄭月娥今日宣布，將推出先導計劃，容許輪候公屋逾一年人士購買今期綠置居貨尾單位。民主黨房屋政策發言莫建成指，該批貨尾單位僅有500多個，而且全屬不足200呎納米樓，本身是「難以賣出」，批評新措施是「出口術」，未能真正幫助有需要的家庭。



特首林鄭月娥宣布推出先導計劃，容許輪候公屋逾一年人士購買綠置居貨尾。

莫建成指貨尾單位數量極少，對於減低輪候公屋時間根本是杯水車薪，他指政府一直拒絕大規模收回新界棕地群用作興建公屋，是導致公屋供應長期不足的主因之一，強烈要求政府應盡量透過《收回土地條例》收回新界棕地群興建公屋，縮減輪候公屋時間。另外，政府承諾的2萬個過渡性房屋單位，截至上月只有約2千個落成，基層「告別劏房」彷如天方夜譚，政府必須更積極物色閒置用地，以興建過渡性房屋，改善長時間輪候公屋人士的居住環境。