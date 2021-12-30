林鄭鼓勵青年放眼國家發展　陳冬：打擊反中亂港勢力取得重大成果

香港青年聯會（青聯）今日（30日）舉行第29屆會慶及會董會就職典禮，行政長官林鄭月娥致辭時表示，政府鼓勵青年放眼國家發展，捉緊大灣區機遇。中聯辦副主任陳冬亦指，香港青年發展的最大機遇是融入國家發展大局，表示對香港青年充滿信心。



青聯今日舉行會慶及會董會就職典禮，行政長官林鄭月娥、中聯辦副主任陳冬、外交部駐港特派員公署副特派員楊義瑞等人出席。

林鄭：港青大灣區創業需求十分殷切

行政長官林鄭月娥致辭時，讚揚青聯縱使面對嚴峻挑戰，仍堅定不移支持政府依法施政，亦就社區事務積極發言，是港府長久以來堅實的合作夥伴，期望青聯繼續與政府合作，培育具國家觀念、香港情懷，並對社會有承擔的新一代。

林鄭月娥指，政府一向積極鼓勵青年放眼國家發展，捉緊大灣區機遇，融入國家發展大局，如在「青年發展基金」下推出資助計劃，為有意到內地城市創業的青年提供資金和豐富資源。她提到，由青聯主導的資助計劃獲約200份申請書，反映香港青年對在大灣區創業的需求十分殷切。

她表示，中央亦十分關心香港青年，如在《十四五規劃綱要》中明確提到，會便利香港青年到大灣區就業及創業。相關市政府亦推出多項支援香港青年到內地發展的措施，涵蓋求學、就業、創業、實習等各層面。港府會積極推動相關項目，確保措施落到實處，讓廣大青年能夠受惠。

陳冬盼青聯增加青年對國家的自豪和認同感

中聯辦副主任陳冬致辭時表示，中央為港完善選舉制度，落實「愛國者治港」原則，助打擊反中亂港勢力取得重大成果。他指，香港經濟逐步復蘇，疫情防控成效明顯，讓市民看見希望和前景。

他說，香港青年發展的最大機遇是融入國家發展大局，他對香港青年充滿信心，期望青年瞄準國家所需，香港所長，發揮自身優勢。他亦盼青聯凝聚團結廣大青年，增加他們對國家的自豪和認同感。

他最後以歌曲《獅子山下》的歌詞，「我地大家用艱辛努力寫下那不朽香江名句」，勉勵香港青年要「心中有祖國，肩上有責任，腳下有力量」，為「一國兩制」行穩致遠貢獻力量。