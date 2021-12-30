林鄭讚入境處過去兩年全力維護國安責任　感謝共同抗疫協助封區

今日（30日）是入境事務處學員結業會操暨六十周年大會操，行政長官林鄭月娥致辭時，讚揚入境處過去兩年全力履行維護國家安全的重大責任，相信入境處處長區嘉宏將領導部門，堅守國家面向國際的「南大門」，感謝他們與其他部門共同肩負抗疫重任，包括協助滯留在外港人、執行封區行動以至調派人員協助追蹤確診個案密切接觸者。



林鄭月娥出席入境事務處的學員結業會操暨六十周年大會操時，提到慶典除了是45位入境事務主任及126位入境事務助理員結業的重要時刻外，亦是慶祝入境處成立60周年的大日子，她致以衷心祝賀。

入境處在1961年成立，林鄭提到指部門在六十年代初主要負責在口岸執行出入境管制、打擊非法入境活動；七十年代接替前註冊總署執行出生、死亡及婚姻登記工作，並處理越南船民問題；八十年代取消抵壘政策，執行對偷渡者即捕即解的措施等。

重提80年代曾於保安科工作兩年 故對入境處工作相對熟悉

林鄭月娥表示，自己八十年代在當時的保安科工作兩年，處理的正是入境政策，所以對入境處的工作相對熟悉。她指，入境處今日已蛻變成一支編制超過9,000人的重要執法隊伍，工作範圍更趨多元化，除提供服務滿足市民各人生階段的不同需要外，亦為特區護照持有人爭取免簽證待遇及旅遊便利、協助在外地遇事的香港居民等。