過年前通關無望？譚耀宗指疫情待控　若過年後先通：到時補團年

國泰機組人員違規聚會，導致本地「清零」斷纜，並出現首宗Omicron變種病毒本地感染個案。全國人大常委譚耀宗表示，變種病毒來勢洶洶、傳染力頗強，加上每日都有輸入個案，形勢令人擔心。



他指，與內地通關現時難以言明確切時間，同時亦不敢斷言農曆年前必然落空，但強調新變種病毒已進入社區，香港需時控制，因為不想影響內地，市民應該要理解，「都無辦法，希望盡快通關，過年後如果通得到，大家可以到時補返數。」



須特別注意機組人員 嚴防病毒流入社區

譚耀宗今日（31日）下午出席活動後表示，香港與內地就通關經過長時間商討，已作好準備工夫，但現時疫情有變，必然要加強措施、及時堵塞漏洞。他特別提到要注意機組人員的風險，政府最新宣布貨機機組人員酒店檢疫期延長至7天，顯示正逐步加強措施，他認為「時間長一些，當然更加穩妥」，又指在豁免檢疫下必須加強後續措施，否則病毒帶入社區就好麻煩。

譚耀宗指，政府作出各項措施加強管控後，相信通關是有機會的，不會拖很久，「疫情一旦穩定，通關是可行的。」他又指，明白有市民回鄉過年心切，有人因應隔離時間已提早起程，以致出現隔離酒店預訂困難，希望市民諒解。