新議會上場　盧偉國盼打破官僚　吳秋北：與中央齊逼政府解民生苦

新一屆立法會任期今天（1日）開始，90名議員後日（3日）宣誓上任，當中工聯會吳秋北、成功連任的經民聯盧偉國、民建聯陳學鋒及新思維狄志遠，今早出席電台節目，談及對新議會的期望。



盧偉國預料日後議員將理性務實，行政立法關係較往時正常，但強調議會絕非橡皮圖章。吳秋北則希望林鄭政府卸任前通過取消強積金對沖，並相信未來議會議政氣氛良好，可集中解決房屋及貧富懸殊等問題，政府再無藉口抵賴。



+ 1

盧偉國盼政府做實事 吳秋北批「施政傲慢」

盧偉國強調議會絕非橡皮圖章，上屆議會在民主派總辭後，由建制派主導，反而做了很多實事，相信市民樂見議會理性議政。他認為政府及立法會均須改變，政府要打破過去的官僚陋習，期望新一屆政府能做實事。

吳秋北則指，新一屆議員不論政治傾向，監察政府施政及民生上有很大共識，要共同向政府施壓，加上中央非常關注香港民生經濟問題，「如果兩邊去夾佢，我覺得可以有所作為。」他說現時政府「施政傲慢」，有時自以為是，認為要樹立行政主導的權威，首先是要施政貼近民情。他又指新議會氣氛下，政府不能再諉過於人，他會督促政府為各項政策定下時間表。

狄志遠冀修補撕裂 陳學鋒：須捉住政府手一齊做

狄志遠認為，議員在民生事務上有共識，希望行政立法關係有所改善，政府多採用議員的建議。他指，現時有種說法是問責官員不問責，政府應加強落實政策及回應民意。他說，落實《港區國安法》及「完善選舉制度」後，香港邁入良政善治，所指的應是促進社會復和，修補撕裂。

陳學鋒稱，日後議員不只要監督政府，還需要提出意見，不能被動地監督政府，「要捉住（政府）隻手一齊做。」他希望議員在政策推出前，與政府做好溝通，反映民意，「話俾佢聽想食咩餸」，使政策正式出台時可獲市民歡迎。