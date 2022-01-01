新一屆立法會委員會或不會「爭櫈仔」　議員倡先表明意向再協調

踏入2022年，亦是新一屆立法會任期開始，新任議員着手籌備來年工作計劃，包括加入事務委員會。今屆立法會各事務委員會成員以20人封頂，議員須自組名單才能確保獲指定席位，至少5人「組隊」可獲一席，否則須以個別議員身份待分配餘下席位。



據了解，上周舉行的立法會簡介會上，有議員提出有關限制是為防止民主派拉布而設，不過現屆議會由建制派主導，在加入事務委員會一事上可更靈活處理，「唔洗定得咁死」，各議員可先表明入會意向，再按實際情況協調。



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有議員指出，各人有不同興趣，而且每名議員最多只可加入6個事務委員會，相信並非每一個委員會也會額滿。該議員指，簡介會當日有議員提出可以較靈活處理，各人先表明入會意向，還有空位的委員會毋須機制處理，若出現額滿情況，才按機制分配，當日大部份議員也同意做法，秘書處正研究相關安排。

狄志遠希望入福利委員會 梁熙冀入發展委員會

議會內唯一非建制派、新思維狄志遠表示，自己希望加入福利、教育及政制事務委員會，若成功加入福利事務委員會，將提出在委員會內討論政府削弱社福機構1%撥款的安排，又稱他正與民建聯及工聯會議員溝通，對方也認同政府無必要削弱社福機構撥款，有共同目標。

民建聯港島東議員梁熙表示，未來工作重點是跟進港島北海濱長廊東西接通及情況，會研究哪些設施受歡迎，可以套用到其他段落，例如水上單車等，並會跟住啟用後的管理情況。

梁熙指，民建聯內部還在討論誰人加入哪個委員會，務求同事都能夠參與，並可有最大發揮。他自己則想加入發展委員會，並希望能在下面成立一個「海濱小組」，跟進相關工作。