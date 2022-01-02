鄧炳強指香港進入重生時代：《蘋果》結束最深刻　支持假新聞立法

保安局局長鄧炳強接受中新社訪問時表示，《國安法》實施、新選制實現「愛國者治港」，開始了香港民主新里程，「我覺得這是香港重生的時代，我充滿期盼」。

鄧炳強稱，保安局在2021年最大成就在於國家安全，稱不少「反中亂港者」鋃鐺入獄，「我們看到社會平靜了，那些在背後的『煽動者』也被拘捕。我印象最深的是《蘋果日報》的關閉，這份報紙『荼毒』著香港市民，特別是讓青少年對國家或政府有一個錯誤的觀念，現在他們結束了，這讓社會更加好、更加民主。」



稱全力支持假新聞立法

鄧炳強在訪問稱對「假新聞」氾濫「深有體會」，稱2019年所發生的事情就是「顏色革命」，「在這期間，危害國家安全的外部勢力，利用『假新聞』來挑起社會不同層面群體的對立，煽惑市民攻擊政府、執法部門，我們必須對這些『假新聞』採取針對性的措施。民政事務局正研究用立法或其他方法來規管『假新聞』，我會全力支持。」

鄧炳強又稱，有一些「反中亂港分子」棄保潛逃，批評部分在海外再生事端，「外部勢力指示他們張牙舞爪，但我相信他們只是暫時有利用價值，外部勢力把他們當作寵物來養，這些人沒有利用價值的時候就會變成棄子，這些出賣別人的人也是會被別人出賣的。我相信無論時間有多長，無論有多麼艱辛，一定會將他們繩之以法。」

他稱，有港人以「軟對抗」危害國家安全，稱有「不甘心」的「反中亂港」分子用一些「看似未必犯法、但又不停荼毒人們思想」的方式，繼續「毒害」市民和年輕人，「例如前期有香港言語治療師總工會出了一本兒童繪本，來荼毒小朋友、幼稚園學生。」