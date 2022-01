立場停運︱《華日》稱新聞自由受損　李家超去信駁：你應支持行動

網媒《立場新聞》有7名高層、前高層及相關撰稿人等,被指涉「串謀發布煽動刊物罪」,於上周三(12月29日)被捕,《立場》同日宣布停運,引發國際社會關注。美國《華爾街日報》(《WSJ》/《華日》)於當地時間同日晚上發表社論,指相關執法行動到達了「新的下流程度」,損害新聞自由,在香港「沒有人是安全的」。

政務司司長李家超今日(1月3日)去信《華日》,斥有關文章「嚴重歪曲事實」,強調言論及新聞自由受《基本法》及《香港人權法》保障,反指如果對方支持新聞自由,應該支持相關執法行動。這是特區政府官員於1個月內,第三度去信《華爾街日報》。



WSJ:所有經濟活動都是政治 在港做生意無人是安全的

該篇社論以「香港沒有人是安全的」(No One Is Safe in Hong Kong)為題,指相關執法行動顯示香港的高度自治受到侵蝕:「中國對香港自治的粉碎,達到了『新的下流程度』。」

內容提到近日一系列事件:繼《蘋果日報》後再一間親民主派媒體遭到執法部門採取行動、新的立法會選舉制度「被政府操縱」、「國殤之柱」被移離港大、香港的大部分民主派領袖不是入獄就是「被迫流亡」。社論質疑,北京不能容忍香港的新聞自由,包括有關其「破壞香港自由」的新聞,所以就「誹謗香港的記者是罪犯和叛徒」;而所有經濟活動都會被視為政治:「本周的鎮壓行動表明,在香港做生意,沒有人是安全的。」

政務司司長李家超。(資料圖片)

李家超駁:如支持新聞自由 應支持執法行動

李家超去信《華日》嚴詞反駁,指有關文章「嚴重誤導和歪曲事實」:「再一次地,你對香港毫無根據的指控,用你自己的話來說,是『到達了新的下流程度』。」信中指出,言論及新聞自由受《基本法》及《香港人權法》保障,《國安法》下香港回復穩定、重回正軌,市民重過日常生活,仍是一個理想的營商環境。

信中又稱,針對《立場》的執法行動與新聞自由沒有關係,嚴格依照香港法律和搜集得來的證據辦事:「如果你真的對新聞自由那麼熱衷,你應該支持我們針對那些非法地利用媒體作為工具,去達到政治或個人利益的人。他們才是污染和破壞新聞自由的人。」

李家超又提到《華日》有關香港選舉的評論:「同樣令人震驚的是,看到你錯誤地斷言政府『操縱』立法會選舉。選舉是在公開、公平和誠實的環境下進行,並制訂了法例防止任何人通過煽動他人不投票或投無效票來操縱選舉。你毫無根據的評論,只反映了你的偏見。」

《華爾街日報》近期多次於社論批評香港選舉制度,政制及內地事務局局長曾國衞分別於12月5日及12月24日,斥有關評論毫無根據。其中《華日》於11月29日的社論,提到選民應不投票以示抗議,曾國衞警告指煽惑他人不投票可能違法。