民主黨民調：近六成人不喜歡在港生活　惟78%未想過移民

民主黨早前就本港民情和移民情況進行民意調查，結果顯示近六成人表示不喜歡在香港生活，另有逾兩成人稱想移民。民主黨經濟政策發言人陳堡明表示，市民不喜歡在港生活或因享有的自由改變，如過往一直看的新聞媒體消失等，認為政府應檢討施政方針及準則。

被問到現時立法會沒民主派，如何向政府反映意見？陳堡明稱，該黨未來仍會繼續地區工作和進行民調等，作不同範疇的政策倡議。



陳堡明認為，政府應檢討施政方針及準則，包括讓施政真正貼近市民生活，以及在市民間建立誠信等。（余俊亮攝）

民主黨在去年12月14日至24日，以電話語音方式調查抽樣訪問534名市民。其中有58%受訪者不喜歡在香港生活，表示喜歡的有34%。陳堡明認為，政府應檢討施政方針及準則，包括讓施政真正貼近市民生活，以及在市民間建立誠信等。

逾兩成人想移民 大專或以上學歷佔七成半

對於過去一年有否想過移民，結果顯示78%受訪者未想過離港，有22%想移民，其中有1%受訪者未來三年內會移民，而在想移民的受訪者中，大專或以上學歷的人佔75%。

陳堡明稱，政府在社會運動後未有想辦法改善施政和修補撕裂，又批評政府僅計劃如何吸引各地專才來港，卻沒任何政策吸引市民留港。被問到他或民主黨會否有人計劃移民，他稱不清楚黨內其他人意願，但他沒計劃移民，強調「香港始終係我哋嘅根」。

民主黨早前就本港民情和移民情況進行民意調查，結果顯示近六成人表示不喜歡在香港生活。（余俊亮攝）

逾四成人認為自由度較回歸前減少

另外，民調亦問及市民的自由度較回歸前增加或減少，結果發現有43%受訪者表示自由度減少，有28%市民表示有增加。陳堡明提及，該民調進行時仍未岀現《立場新聞》和《眾新聞》停運的情況，相信在事件發生後，認為自由度減少的比例會進一步增加。

至於香港實行「一國兩制」是否成功，結果顯示認為成功和失敗比率各佔四成，他認為公眾對「一國兩制」的理解或許不盡相同，如有受訪者理解為回歸後「港人治港」的「一國兩制」，亦有人理解為「愛國者治港」下的「一國兩制」。