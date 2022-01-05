資助房屋或可「半價」上車　葉毅明轟幫倒忙：超額認購勢惡化

特首林鄭月娥接受傳媒專訪再提房策新猷，透露正研究未來推售資助房屋時提供漸進式按揭安排。以折實200萬元的資助房屋為例，購入物業時只須先承造當中一半樓價按揭（即100萬元），首期因而相應減半，綠表買家所需首期將由10萬元減至5萬元。餘下100萬元的樓價，則可於往後10年內分批或一次過「上會」。



房委會資助房屋小組委員、城市大學公共政策系教授葉毅明，質疑有關建議失焦，未有對準房屋供應及私樓首期門檻過高等問題根源。在資助出售房屋限量供應下，他指中籤買家購買力根本不成問題，「好多人甚至可以一筆過畀晒，唔洗借按揭」，若計劃落實，等同可以用較少成本「上車」，再在禁售期後放售，套現獲利才清還餘下一半樓價，情況正如坊間質疑資助房屋淪為炒賣工具。



葉毅明直言，建議對房屋問題幫助近乎零，「反而係幫倒忙，資助房屋付款（分兩期）更加吸引，令到更多人申請，以前推售時超額認購150倍，以後分分鐘谷到300倍！」結果無法幫到真正有需要的家庭。



林鄭月娥透露，正研究未來推售資助房屋時提供漸進式按揭安排，可先付一半樓價「上車」。（歐嘉樂攝／資料圖片）

「半價」上車勢令房委會現金流大減

葉毅明指印象中，不論私下、或在房委會集思會都沒聽聞過相關建議，質疑林鄭提出建議純粹為了「覺得自己做到啲嘢」，但最終極可能出現反效果，並須由公帑買單。

葉毅明分析，有關建議實際上是「分期付款」，容許買家先付一半樓價，餘下一半最遲可於10年後支付，由此衍生的財政負擔「一定係由房委會食晒」，他說公營房屋要增加供應，但現金流卻因買家「分期支付」而減少，反問房委會「最終又要同政府攞錢？」

資助房屋編配準則不改 恐無法幫真正需要家庭

葉毅明批評有關建議完全失焦，觀乎香港樓市，「買家還按揭，基本上係零問題；而資助房屋首期比起私樓又咁鬼低，係完全冇負擔問題，所以建議係零幫助。」問題反而出在私樓首期負擔重，動輒幾百萬，他說打工仔「冇10年、8年都儲唔到」，另外還有整體房屋供應不足。

然而，林鄭建議只針對資助出售房屋，葉毅明指本身資助房屋需求已經很大，「上車」門檻又低，建議只會令更多人蜂擁申請。現時按統計署數字顯示，六至七成家庭符合居屋申請的入息門檻，撇除有樓家庭，可能仍有三、四成家庭合資格，「相應編配準則若不改，（資助房屋）咁吸引，（屆時）市民係唔係都會抽。」