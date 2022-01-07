政界爆疫｜16議員乃選委界　新民黨3人　葉劉料謝票：見多人即走

港區人大代表、前海管理局香港事務聯絡官洪為民本周一（3日）舉辦的過百人生日派對，出現一名確診者。暫時，至少2名出席的官員和4名議員須送往竹篙灣檢疫中心隔離，面臨爆疫風險。



出席派對的19名議員中，有16人是選委會界別議員，大部分屬新丁議員。新民黨主席葉劉淑儀接受《香港01》查詢時，表示出席的議員大多屬選委會界別，而洪為民正是選委，認為選委會界別議員出席派對或為了「謝票」，也是情有可願。



葉劉淑儀：黨員去到見咁多人即走

新民黨共有3名立法會議員出席該派對，包括黎棟國、容海恩及陳家珮，全數都是選委界議員。葉劉淑儀指，他們只是到場祝賀，約7點前便離開，「去到見到咁多人，個個都驚咗即刻走。」她認為，立法會議員出席派對是情有可願，因為議員本身便是要接觸社會各界人士，加上洪為民是選委，出席的大部分是選委界議員，出席派對或是為了「謝票」，「選舉完要多謝下。」她又指自己作為地區直選議員，與洪為民並不太熟絡。

容海恩則表示，自己與黎棟國、陳家珮在當晚下午6時45分到過宴會，三人均於7時15分前離開。她昨日下午已做了檢測，報告顯示為陰性。

涉事議員：4人民建聯 1人工聯會

出席派對的19名議員中，還有4人來自民建聯，工聯會則只有郭偉强出席。民建聯選委界議員葛珮帆則表示，她當晚6:30左右到場，祝賀了主人家便離開，7點左右已經離開了餐廳。她稱昨晚已經做了檢測，結果也是陰性，又對影響了防疫工作表示抱歉，以後會更加小心。

出席派對議員全名單：



譚岳衡、郭玲麗、陳沛良、陳家珮、葛珮帆、容海恩、黎棟國、何君堯、周文港、洪雯、林琳、郭偉强、霍啟剛、林順潮、梁毓偉、陳仲尼、吳傑莊、邱達根、陸瀚民