洪為民派對逾百人送竹篙灣檢疫　涉及至少33名官員、議員

港區人大代表洪為民本周一（3日）舉辧逾百人生日派對，出現一名初步確診者，事件激起千層浪。據了解，曾出席洪為民生日聚會的約一百人，包括警務處處長蕭澤頤、廉政專員白韞六等，全數須送去竹篙灣檢疫隔離。



當晚出席聚會的立法會議員林琳，回應約百人須送往檢疫的安排，她強調防疫控疫相當重要，寧願有關措施從嚴處理，「事情遠比立法會可否第一次開會更緊要」。



目前至少有13名政府官員出席洪為民生日派對，包括警務處處長蕭澤頤、廉政專員白韞六及入境事務處處長區嘉宏等。 出席派對的20名議員中，有17人是選委會界別議員，大部分屬新丁議員。4名來自民建聯，3名來自新民黨，工聯會只有郭偉强出席。

林琳：支持控疫從嚴 遠比立法會開會重要

民建聯林琳表示，自己當晚8點許已經離開，期間連飲用飲品都是將飲管放進口罩之中。她又解釋自己與洪為民本身是好朋友，所以出席派對。林琳指不少婚禮的參與人數，相信都比今次派對更多，認為社交距離永遠都在平衡之中，難分對錯，目前應先處理病毒進入社區的漏洞問題。

13名出席官員名單



民政事務局局長徐英偉

民政事務局副局長陳積志

財經事務及庫務局局長許正宇

財經事務及庫務局副局長陳浩濂

創新及科技局副局長鍾偉強

創新及科技局局長政治助理張曼莉

政制及內地事務局副局長胡健民

警務處處長蕭澤頤

廉政專員白韞六

入境事務處處長區嘉宏

教育局局長政治助理施俊暉

發展局政治政助理馮英倫

政務司司長政治助理蕭嘉怡

出席派對議員全名單：



譚岳衡、郭玲麗、陳沛良、陳家珮、葛珮帆、容海恩、黎棟國、何君堯、周文港、洪雯、林琳、郭偉强、霍啟剛、林順潮、梁毓偉、陳仲尼、吳傑莊、邱達根、陸瀚民、林智遠