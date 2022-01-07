派對爆疫‧最新名單︱170人須檢疫　涉33官員議員　牽連學者記者

港區人大代表洪為民本周一（3日）舉辧逾百人生日派對，至今出現一名確診者及一名初步確診者，在席時間由傍晚6時許到當晚10點15分，至少13名高官及20名議員出席宴會，包括警務處處長蕭澤頤、廉政專員白韞六及入境事務處處長區嘉宏等。



出席派對的議員中，有17人來自選委會界別，大部分屬於新丁議員。4名來自民建聯，3名來自新民黨，工聯會則只有郭偉强出席。全數須接受檢疫，衞生防護中心表示涉及賓客多達170人，成為這一波疫情最大的傳播群組，他們的家庭接觸者都要短時間檢疫。



《香港01》持續更新出席賓客名單，目前經確認有逾40人。政商界以外，還有科技大學3人及2名傳媒人士。



*為已經／初步確診人士



**已知須接受隔離人士



▼出席官員名單（共13人）▼



民政事務局局長 徐英偉**

民政事務局副局長 陳積志

財經事務及庫務局局長 許正宇

財經事務及庫務局副局長 陳浩濂

創新及科技局副局長 鍾偉強

創新及科技局局長政治助理 張曼莉

政制及內地事務局副局長 胡健民

警務處處長 蕭澤頤

廉政專員 白韞六

入境事務處處長 區嘉宏

教育局局長政治助理 施俊暉

發展局政治政助理 馮英倫**

政務司司長政治助理 蕭嘉怡

▼出席議員名單（共20人）▼



譚岳衡、郭玲麗、陳沛良、陳家珮、葛珮帆、容海恩、黎棟國、何君堯、周文港、洪雯**、林琳、郭偉强、霍啟剛、林順潮、梁毓偉、陳仲尼**、吳傑莊、邱達根**、陸瀚民**、林智遠

▼其他賓客名單（共8人）▼



香港電台普通話台主持人 楊子矜*

香港廠商聯合會青年委員會委員 王詩雅*

醫生、楊子矜丈夫 朱偉星

香港菁英會女主席 曾鳳珠

香港科技大學（廣州）副校長 吳宏偉

無綫新聞記者 郭詠欣

香港科技大學副校長（大學拓展） 汪揚

香港科技大學霍英東研究院綠色建築及環境研發部總監 吳池力

林琳：支持控疫從嚴 遠比立法會開會重要

當晚出席聚會的立法會議員林琳，回應約百人須送往檢疫的安排，她強調防疫控疫相當重要，寧願有關措施從嚴處理，「事情遠比立法會可否第一次開會更緊要」。民建聯林琳表示，自己當晚8點許已經離開，期間連喝飲品都是將飲管放進口罩之中。她解釋自己與洪為民本身是好朋友，所以出席派對。林琳指不少婚禮的參與人數，相信都比今次派對更多，認為社交距離永遠都在平衡之中，難分對錯，目前應先處理病毒進入社區的漏洞問題。