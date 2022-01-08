洪為民生日宴︱林琳譚岳衡等新丁議員入營　洪雯致歉：反躬自省

港區人大代表洪為民生日派對，賓客數目進一步增至逾180人，令政商界陷染疫疑雲，至少廿名立法會議員須檢疫，繼創科界邱達根，以及選委界陳仲尼、陸瀚民、洪雯及何君堯後，陸續有議員入住竹篙灣檢疫中心隔離，當中包括選委界的林琳及譚岳衡，他們派對當晚分別在8時許及7時前離場，兩人都就事件致歉。



林琳在社交網站上載五秒、有閃閃效果的隔離營外貌影片，指明白公眾關注事件，並對於自己未能出席首次立法會會議，有負眾望感到抱歉，隔離期間會繼續線上工作。同屬選委界的洪雯及吳傑莊也向市民致歉；譚岳衡則發聲明交代當晚逗留了十分鐘禮節性打招呼，並對於曾前往人多密集的私人場所、給公眾帶來憂慮真誠致歉。



林琳：當晚餐廳室內人多到無位

林琳昨晚深夜入住竹篙灣，在帖文中交代派對當日進入餐廳室內道賀，「見室內人多無位坐，便轉移室外6人台坐下」，及後8時零8分離開，進入及離開都有用「安心出行」。

譚岳衡則交代，當晚6時15分到達，打招呼後6時25分即離場，沒有用餐，並有使用安心出行。現時正遵照衛生防護中心安排，入住竹篙灣檢疫中心進行隔離。

吳傑莊承諾更警惕 洪雯為敏感度不足致歉

吳傑莊說自己當晚6時零8分到達，6時40分左右離場，同樣有使用安心出行記錄。他完全明白公眾對事件的關注，亦應對多人地方及聚會更有警惕，為此對影響防疫工作和公眾憂慮真誠致歉。

首批入營的洪雯，昨日（7日）率先向市民致歉，表示並無接觸初確者，但逗留時間有重疊，所以已即時向衞生防護中心詳細交代，並向立法會秘書處報告。她就自己敏感度不足、為社會帶來不必要風險，以及影響議會工作，向全港市民由衷及鄭重道歉，會反躬自省，不讓類似事件再發生，「這次失誤，令大眾失望，我責無旁貸。」

而他們的檢測結果均屬陰性。