接種中心陸續重開增至14間　5歲可打科興　農曆年後安排到校接種

特首林鄭月娥今日（11日）出席行政會議前見記者時，公布在月底重開2間社區疫苗接種中心，並將長者健康中心接種安排擴展至15間。林鄭又提到，由於專家委員會較早前已批准兒童接種科興疫苗，政府會將疫苗接種計劃擴展5至11歲兒童，但從風險控制角度，現階段會優先為長者打針；兒童會以學校為本，政府會派出外展隊到學校打針。



林鄭宣布，全校幼稚園及小學暫停面授課堂，直至農曆新年假期結束，復課後將安排到校打針，教育局稍後會公布安排。



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陸續重開疫苗中心 擴大接種能力

林鄭指政府希望提升疫苗接種率，從近日確診個案可見，沒有打針的人病毒量較高，呼籲未打針的市民盡快接種。她稱，自從上周公布落實疫苗氣泡以來，市民打針意欲提升，接種首針的市民明顯上升，目前首針接種率達74.7%，屬可喜現象，令社會更加安心，昨日接種首針人士近2萬，若這個趨勢維持到2月24日，接種率可提升13百分點，達87.7%，接近九成。她續指，政府要加大打針能力，現時一個月可打130萬劑，比10日前增加30%。

林鄭指，政府較早前已公布，本月21日將開放教育局九龍塘教育服務中心、九龍灣體育館兩間接種中心。她今日進一步公布，本月底將重新開放中山紀念公園體育館及界限街體育館社區接種中心，即屆時全港共有14個社區接種中心。她又指，已要求衞生署開放15間長者健康中心為長者接種疫苗，現時全港共18間長者健康中心，其餘3間環境並不適合開放作疫苗接種，15間長者健康中心估計每日可打2,000針。

疫苗接種中心全名單：

1. 西灣河體育館

2. 渣華道體育館

3. 香港大學駐港怡醫院社區疫苗接種中心

4. 曉光街體育館

5. 荔枝角公園體育館

6. 官涌體育館

7. 源禾路體育館

8. 香港中文大學醫院

9. 林士德體育館

10. 元朗體育館

11. 教育局九龍塘教育服務中心（1月21日起重開）

12. 九龍灣體育館（1月21日起重開）

13. 中山紀念公園體育館（月底開放）

14. 界限街體育館（月底開放）