直播‧立法會開鑼︱林鄭：現行封區檢測實踐有效　拒採用內地模式

新一屆立法會今日（12日）舉行首次大會兼行政長官答問會，特首林鄭月娥接受議員質詢。由於Omicron變種疫毒在社區爆發，政府收緊疫情防控措施，影響各行業生計，預料一眾議員將提出相關問題，實政圓桌田北辰已準備6條問題，全部牽涉觸發這波疫情的國泰防疫漏洞。



林鄭在開場白指，反對派離開議會後，2021年是成果豐碩的一年，政府初步將向新一屆議會提交40項立法建議，希望加強與議員間的合作。林鄭又公布政府架構重組方案，政策局將由13個增至15個，其中將增設文化、體育及旅遊局，統整電影及創意產業；另外會分拆運輸及房屋局，獨立的房屋局將全力統疇增建公營房屋，並豐富置業階梯。



至於20名出席「洪為民派對」的議員均未見現身會議廳，《香港01》全程進行直播。



立法會會議廳內已安裝好國徽及區徽。（梁君彥facebook照片）

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【11:42】工聯會鄧家彪問到林鄭月娥是否有信心在這屆政府任期內取消強積金對沖，林鄭稱歡迎鄧家彪重返立法會，而行會已通過取消強積金對沖，待當局在立法會勞工事務委員會作簡介後，便可提交立法會作首讀及二讀。她說，通過法例是立法會的工作，希望大家在本屆政府任期內通過法例。

林鄭續指，取消強積金對沖具標誌性，她對此關注始於擔任政務司司長期間，負責的扶貧委員會，強調強積金是本港退休保障制度的支柱，不能被弱化，政府花上很多時間找到解決辦法。

【11:25】林鄭宣布政府架構重組方案，建議1、增設文化、體育及旅遊局；2、分拆運輸及房屋局；3、成立運輸及物流局；4、改組食物及衛生局為醫務衛生局；5、重組民政事務局為民政及青年事務局；6、將創新及科技局改名為創新科技及工業局；7、擴大環境局，改名為環境及生態局。

【11:14】林鄭交代三方面工作，包括行政立法關係、北部都會區發展、重組政府架構。在行政立法關係方面，她指自2020年底反對派離開立法會後，體現了行政立法良性互動，過去一年立法會成果豐碩，去年通過達46項法案，比往年多一倍。她亦透過書面同意，放行2項議員的私人條例草案。

她提到今屆議員有不同的專業、背景，反映社會各界不同的聲音，和而不同，期望他們為市民謀福祉、為香港謀發展、做出實際的成績。在配合立法會方面，林鄭指會定期出席時間長短不一的答問大會；要求官員回答口頭質詢時簡潔清晰、有理有據，並及早就政策諮詢交流，尋求相關事務委員會意見；政務司司長每星期會和內會正副主席會面；政府也會做好政策解說工作。

林鄭提到，去年提到的40項立法建議中，涵蓋當時已知涉及的重大政策方向，但未包括一些技術性的立法建議，所以可能稍後會有更多。

【11:05】林鄭先恭賀梁君彥再次當選主席，今次是新一屆立法會首次會議，在國徽、區徽之下是特區政治體系里程碑，這也是完善選舉制度後產生的首屆立法會，恭賀所有議員就任。