報道指陳馮富珍組班選特首　團結香港基金澄清：邀演講無關選舉

特首選舉今年3月舉行，世界衞生組織前總幹事、全國政協常委陳馮富珍被視為特首「黑馬」，近日有報道稱，陳馮富珍獲全國政協副主席董建華成立的「團結香港基金」支持，並引述消息指有中間人四處接觸不同人，為陳馮富珍「埋班」作準備。

團結香港基金今（13日）發聲明，指相關報道並非事實，強調基金會屬於智庫組織，主要工作為公共政策研究。早前邀請陳馮富珍在論壇作主題演講，是早在多個月前已經決定，純粹從公共政策討論角度出發，與特首選舉完全無關。



團結香港基金表示，對於有報道稱團結香港基金支持陳馮富珍選特首，發言人強調報導並非事實。（資料圖片）

《英文虎報》日前引述《東周刊》指，陳馮富珍獲「團結香港基金」支持，正透過中間人四處接觸、尋找心目中人選，並要求他們提供履歷，為陳馮富珍的助選團隊「埋班」。該報道又引述消息指，中央想今次特首選舉有競爭、有選擇，故現時不同政治陣營正積極推薦特首人選，並為心水人馬造勢。

陳馮富珍未有直接回應參選意向

陳馮富珍原定上周五（7日）出席團結香港基金舉辦的「『中華大講堂』《提升全球健康 造福世界人民》：與陳馮富珍博士對話」活動，演講內容包括氣候變化、社會不平等及疫情等三大範疇。不過，其後因應政府收緊防疫措施，團結香港基金一度宣布活動改以網上進行，其後更將活動延期。

上月19日舉行的立法會選舉，身為選委的陳馮富珍到會展投票後主動見記者，形容新選舉制度有三利，包括有利香港民主制度穩步向前、有利香港全面落實一國兩制。不過，當記者問及會否參選特首時，她則沒有回應。