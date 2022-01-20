律師會長主持港台節目談國安　嘉賓無泛民：受影響者不中立

《港區國安法》實施一年多，香港電台推出新節目《國安法事件簿》，由香港律師會會長陳澤銘及前會長、全國政協委員蘇紹聰擔任主持，邀請多名嘉賓探討《港區國安法》和《基本法》等，受訪者包括律政司司長鄭若驊、保安局局長鄧炳強、基本法委員會委員陳弘毅及立法會議員狄志遠等。



陳澤銘希望以顯淺、「非說理」的方法向市民解釋《港區國安法》，加深年輕人對中國《憲法》、《基本法》和《港區國安法》的認識。蘇紹聰強調，今次節目希望增加港人對相關議題的興趣，並非單向傳遞訊息，不同意是「唱好」《國安法》，獲邀的嘉賓也有大學教授，會從學術角度討論提供中立意見。



邀狄志遠談顛覆罪 陳智思談文創影響

《國安法事件簿》後日（22日）首播，共有12集，談及《中英聯合聲明》、《基本法》起草、以及《港區國安法》由來及各項罪類等。節目邀請到狄志遠談顛覆國家政權罪；行政會議召集人、香港故宮博物館主席陳智思談《港區國安法》對文化創作的影響；大律師公會前主席湯家驊談政府架構。

陳澤銘希望透過節目釐清事實，包括《中英聯合聲明》沒有提及「雙普選」及香港民主進程，反而在《基本法》才有提及。他認為，市民看完節目後可另行判斷，但討論必須建基於事實。蘇紹聰稱，很多人認為《港區國安法》由北京設計來管理香港人，影響到人權保障，但他希望告訴公眾《港區國安法》並不可怕，很多國家也國安法，最重要的是在國家安全和人權保障之間取得平衡。兩人均強調今次以個人身份主持節目，與律師會無關，律師會並無參與該節目製作。

無邀民主派嘉賓？蘇紹聰：受影響者不中立

被問到節目沒有邀請民主派或受《港區國安法》影響的人士，會否予人「清一色」或「唱好」《港區國安法》的感覺，蘇紹聰表示不同意，強調節目邀請的嘉賓包括大學教授及「非建制派」狄志遠，能夠中立地闡述議題，反而受《港區國安法》影響的人士，未必能中立、專業地討論有關議題。陳澤銘稱，節目邀請嘉賓純粹考慮其專業和能力，政治立場並非考慮之一。

大律師公會過往多次發聲明對《港區國安法》提出建議，被問到為何不邀請相關人士出席節目，陳澤銘說今次節目是「入門版」，從基礎層面解釋有關《港區國安法》的事實，而非詳細討論應怎樣草礙條文，認為日後可開拍另一節目探討。