分析︱第五波重創市道　抗疫基金再揼水　預算案派消費券機會大？

2022至23年度《財政預算案》2月底發表，在Omicron變種病毒疫情爆發下，香港重回早前嚴密防控的狀態，晚市禁堂食、多個處所關閉，市道大受影響。各政黨組織陸續向財政司司長陳茂波提交建議，紛紛提出再次派發消費券。



然而，政府剛剛才宣佈推出第五輪防疫抗疫基金，疫情未完之下難保要推出更多輪補助計劃，政府還有能力大規模派錢嗎？



經民聯倡派1萬元「回歸慶典消費券」

自由黨月初提交建議書，批發及零售界議員邵家輝指，可在疫情回落後利用八達通平台派發電子消費券，鼓勵本地消費。及至本周初，鄉議局向「財爺」提出建議，包括再發放5,000元電子消費券。其後經民聯提出派發1萬元「回歸慶典消費券」，又向失業人士每月發放8,000元，為期半年。

民建聯明天開會商議 議員：不反對派消費券

民建聯亦在周二（11日）向陳茂波表達意見，集中提出紓緩市民困境的措施，包括設立短期失業援助金、退稅、寬免差餉、綜援和長生津「出雙糧」、代交公屋租金1個月等，而派錢方面則未有着墨。有民建聯議員指，若政府派錢他們一定不反對，但想搞清楚去年消費券計劃對經濟有多少提振作用，希望看到數據再作參考。

該議員說，第五波疫情之下，很多人「手停口停」，政府在這個時候再派消費券亦很合理，他們無反對理由，但要「計清楚盤數」。

據了解，民建聯周五（14日）舉行黨團會議，商討包括《財政預算案》在內議題，預計涉及要求政府再次派錢。

鄧家彪。（李澤彤攝）

工聯會下周見財爺 鄧家彪：消費券比派錢好

工聯會下周將會見陳茂波，議員鄧家彪表示支持派發消費券，金額可由5,000元至1萬元，並提出3個原因認為效果比派錢好。鄧家彪說，消券需用於本地消費，去年派發消費券後，市道即時變得暢旺，證明消費券計劃有提振經濟作用。第二是消費券經多個營運商派發，營運商為了吸客會提供優惠，變相加大本地消費金額。

此外，鄧家彪引述早前報道，港大研究發現新冠疫毒可以在鈔票上存活兩日，而消費券則是採用電子支付，避免紙幣傳播病毒的風險。他又指，不少港人熱切期盼與內地通關，而內地近年流行電子支付，相信消費券措施亦有助港人適應這項支付方法。

安永料派3千元消費券 可推動經濟增長約1%

每年都會估算財政赤字的安永會計師事務所，亦預計政府會派發消費券，但就「手緊啲」只派3,000元，預計可推動香港GDP增長0.75至1%。而國際專業會計師組織特許公認會計師公會（ACCA）香港分會會長陳婉真表示，個人認為派發消費券較派錢有效，可集中帶動本地零售氣氛，亦能令市民習慣電子支付使用流程。

財政司司長陳茂波將於2月底發表《財政預算案》。（資料圖片）

過往全民派1萬涉710億元

不過，政府早前公佈將會推出第五輪防疫抗疫基金，意味已經要「使一大筆錢」，政府有能力再派錢嗎？翻查資料，2020至21年度《財政預算案》向18歲以上香港永久性居民派錢1萬元，涉及金額約710億元。2021至22年度《財政預算案》發放5,000元電子消費券，涉及約360億元。

防疫開支龐大 另要應付醫療、福利開支上升

至於防疫抗疫基金，首四輪金額波動頗大，首輪為300億元，第二輪1,375億元，第三輪240億元，第四輪則只有64億元，平均約495億元。近期多個團體均表示受到疫情打擊，希望政府發放一次性1萬元津貼，或設立短期失業援助金，兩者涉及金額可達數十億元之多，加上撐企業、保就業的計劃，用於防疫抗疫的資金不會少。

不同意派錢議員：資源應針對性

有獨立議員表明不同意派錢，認為政府財政負擔不起年年派錢，而且資源應該針對性地幫助有需要的人，以提高資金運用效益。他指派消費券只是「燒煙花」，雖可換來一時掌聲、對現時經濟有一點幫助，但實際上幫不到最有需要的人。

他認為，若政府決定再派消費券，應該設下多項限制，例如長期居於外地的港人不包括在內，因為資金是用於推動香港本地經濟。

以截至去年11月的首8個月財政情況來看，政府財政儲備約有8,619.3億元，預計今次仍足以派錢或消費券支持經濟。然而「財爺」早於12月底表示，今次預算案需要照顧眾多訴求，要理順不同需要的先後緩急，平衡分配資源。有人預計，政府在醫療、房屋、福利、推動經濟等多方面亦需要預留資金，基於疫情變化又要留大筆金錢準備未來防疫措施，就算政府決定派錢或消費券，金額規模亦未必能太早揭盅。