直播︱加派消費券？陳茂波：未必咁易　田北辰：唔貪心$9,000就得

新一份《財政預算案》下月底發表，新一波疫情下，政府會否全民派錢或加碼派消費券備受關注。財政司司長陳茂波今午（14日）出席立法會首次財務委員會，簡報本港最新經濟狀況及預算案諮詢。會上跨政黨向陳茂波提出「清一色」要求，希望再次全民派發消費券。



工聯會陳穎欣要求今年再向市民派發至少一萬元消費券，以帶動就業及經濟；民建聯顏汶羽同樣認同，指消費券應該再加碼，而且不少於上一輪的五千元。實政圓桌田北辰則形容「消費券」空前成功，又指自己不貪心，不要求一萬元，但要有九千元，認為新一份預算案推出，派發時已到三月，屆時新特首誕生，正好「賀下佢！」



陳茂波回應指聽到不少意見，但要再派「未必咁容易」，政府會密切留意疫情發展，會觀察疫情「拖幾耐，影響有多大」，又說消費券計劃要成功須多方面配合，除了政府出公帑，根據過往派發經驗，不同電子支付平台及商戶因競爭而紛紛推出優惠，現階段可見消費券對本地GDP有0.7%提振。



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陳茂波指消費券奏效 餐飲生意曾回升至疫前

田北辰進一步建議，新派發共9,000元的消費券，可分三輪發放，每兩個月派發3,000元，若能實施有關安排，建議政府將八達通儲值上限增至3,500元，方便市民領取消費券。

陳茂波表示，去年消費券在疫情受控時推出，加上奧運會帶動氣氛，的確能推動消費餐飲及零售業，餐飲業營業額一度升至疫情前水平，8月開始超過300億元零售銷售貨值，形容很久沒有見過。

李梓敬促「補漏」 為散工人士派一萬元

新民黨李梓敬問到受防疫措施影響，不少自僱和「打散工」人士收入大減，政府過往拒絕津貼沒有強積金戶口的自僱人士，促請政府向相關人士發派一萬元津貼，以解燃眉之急。陳茂波說，最受疫情打擊的是基層人士，政府今日將公布防疫抗疫基金詳情，又稱目前距離新一份《財政預算案》公布還有一個多月，政府會保持開放態度，多聽大家意見。

民建聯陳學鋒則希望，政府可推出短期失業援助金，指香港市民有機會都想工作，但在疫情下失業實在需要政府幫一把。陳茂波回應說，特首林鄭月娥在答問大會表達了政府立場，政黨早已提出建議，相關政策局當時未看到有需要，但承諾會將意見交給政策局研究。

何俊賢質疑取消花市：去花墟都可整個群組出嚟

漁農界何俊賢指，業界只希望自力更生，但政府擬取消花市，希望特首林鄭月娥重新考慮該決定，「如果香港無咗花市，香港人係咪唔買花呢？……佢地去旺角花墟買，到時可能整個花墟群組出嚟。」他亦希望《預算案》可「加碼」資助業界，減輕業界壓力。

經民聯盧偉國則希望，致府可以有序推出工程項目。陳茂波回應指，要確保基建投資項目繼續做落去，因為可以加強市民生活質素、推動城市發展，政府已經發綠色債券支持基建發展，有信心未來會有秩序地推進項目。