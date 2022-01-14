直播︱消費券加碼？陳茂波赴財委會　料遇跨政黨要求再「泵水」

撰文：周皓宜
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新一份《財政預算案》下月底發表，新一波疫情下，政府會否全民派錢或加碼派消費券備受關注。財政司司長陳茂波今日（14日）下午三時半出席立法會首次財務委員會，簡報本港最新經濟狀況及預算案諮詢，預料將觸及相關議題。

各政黨及組織近日已陸續向財政司司長陳茂波提交建議，幾乎「清一色」要求再次全民派發消費券。《香港01》全程在社交網站專頁直播會議，並持續更新會議重點內容。

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