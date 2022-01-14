立會事務委員會「爭位」　狄志遠如願入政制福利　哪位議員最忙？

新一屆立法會開鑼，《議事規則》經修改，議員須「組隊」才可確保獲一定數目的事務委員會席位，今天（14日）中午截止接收組隊名單。立法會秘書處下午發郵件通知事務委員會席位的分配結果，90名議員中，有84名議員使用指定配額加入委員會，只有6名議員以個別議員身份加入委員會，分別為田北辰、朱國強、狄志強、林哲玄、林順潮和林新強。

最終選委會界別陸頌雄和建築、測量、都市規劃及園境界謝偉銓，加入上限6個委員會；選委界陳月明和蘇長荣加入最少事務委員會，只有2個。



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蘇長荣僅報名加入兩事務委員會

90名議員中，84名議員分為6組，其中「G19」與工聯會、勞聯及另外3名單頭議員合組32人名單，可在每個事務委員穩獲7席。其中謝偉銓使用5個配額加入發展、交通、房屋、食物安全及環境衞生、以及環境事務委員會，另以個人身份加入公務員及資助機構員工事務委員會。陸頌雄則以6個配額加入交通、經濟發展、民政、人力、資訊科技及廣播、福利事務委員會，兩人都成為加入最多委員會的議員。

除「G19」外、民建聯由陳克勤成為統籌人組成19人名單；其次為選委會議員孫東牽頭組成14人名單，當中地區直選的議員梁文廣、張欣宇、楊永杰亦有加入，其中蘇長荣只以2個配額加入民政和公務員及資助機構員工委員會。另外，陳月明以2個配額加入發展、民政事務委員會，並以個人身份加入環境事務委員會，但最終只是成功加入發展和民政兩個事務委員會。

選委界管浩鳴與自由黨成員組名單加入事務委員會。（資料圖片）

狄志遠加入政制、福利事務委員會

經民聯則由盧偉國作統籌人組成9人名單；自由黨除了該黨4名議員外，選委界管浩鳴亦加入組成名單；而新民黨則由葉劉淑儀作統籌人組成5人名單。

至於餘下6名議員則未有自組名單，以個人身份申請加入委員會，其中田北辰報名加入發展、交通、房屋、民政、衛生和福利共6個事務委員會，但最終未能加入民政事務委員會。林新強報名加入政制、保安、房屋、司法及法律、財經、福利共6個事務委員會，最終只能加入4個，房屋和福利事務委員會未能分配席位。

至於非建制派狄志遠，則成功加入政制、教育、福利事務委員會。