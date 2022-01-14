立法會下周討論遙距會議　新丁議員投訴中信WiFi非常不穩

立法會今午（14日）召開今屆會期首次內務委員會會議，通過於下周三（19日）大會討論有關大會、內會及財會是否可在特殊情況下，進行遙距會議的決議案。多名議員表示支持，民建聯陳克勤認為只應在極端情況下才召開視像會議。選委界議員陳曼琪支持進行遙距會議，但指中信辦公室的WiFi不穩定。



4名新丁均贊成疫情下視像開會

會議上共有13名議員就遙距會議發言，當中4人是新丁議員。不少新丁議員關注中信辦公室的WiFi問題，陳曼琪表示贊成視像開會，但指出中信辦公室的WiFi非常不穩定，要盡快處理。醫療衞生界林哲玄問到若視像會議期間，WiFi接收得不好，能否接受只以聲音參與視像會議，又稱變種病毒愈來愈容易傳播，認同應該進行遙距會議。

教聯會選委界議員鄧飛支持舉行視像會議，指不少企業對在家工作有疑慮，學校視像課堂亦引起爭議，若立法會推行視像會議，將有示範作用。新思維狄思維說，視像會議是疫情下常態，但今次安排應該只適用於疫情期間，又指他是新人，不了解過往立法會是否已解決所有有關視像會議的問題。

廖長江：上屆未決定如何投票等細節

建制派「班長」廖長江解釋，上屆立法會通過有關視像開會的修訂法例，但只屬概括性修訂，當中如何投票等細節仍未決定。民建聯陳克勤稱，即使召開視像會議，很多秘書處人員也需要回大樓上班，未必令到大樓人流減少，相信議員盡可能希望開實體會議，認為應在極端情況下才開視像會議。