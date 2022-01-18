梁卓偉倡重開早輪晚市堂食　林鄭落閘：現時沒有計劃

政府專家顧問、港大醫學院院長梁卓偉較早前表示，政府應在適當時候重啟「早輪晚市」，容許食肆堂食可以營業到晚上8時或8時半。特首林鄭月娥今日（18日）早上出席行政會議前見記者，回應指現時沒有這個計劃，尤其近日出現兩個令人擔心的感染群組。



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梁卓偉。（資料圖片）

林鄭回應記者提問時指，梁卓偉是其十分重視的專家顧問，事實上港大亦每周為政府評估最新疫情狀況，但政府實施目前的防疫措施，並沒有計劃放寬：「尤其你剛才聽到我報告有關兩個本地感染群組，是我們十分關注，一個是檢疫酒店，涉及1名受檢疫女子和9個相關個案；另一個是寵物店個案。所以現時來說，我們都沒有計劃放寬之前公布的措施。」

林鄭強調，政府往後會按實際情況作調節，到底是回到今波Omicron疫情爆發前的水平，還是有其他方法可行。

就疫苗氣泡安排繼續接觸業界

至於疫苗氣泡方面，林鄭指這是增加接種率的最有效方法，尤其對老人家而言，政府已經增加整體疫苗接種中心的容量，不擔心會出現嚴重大排長龍的情況。她亦希望大家盡量網上預約，將「即日籌」留給不諳科技人士。有關疫苗氣泡的具體安排，政府未來兩周會繼續接觸業界，找出既能滿足防疫需求之餘，亦容許他們運作的方法。

▼1月14日政府公布晚市禁堂食延至2月3日年初三▼

