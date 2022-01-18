議員倡助有悔意青年重投校園　梁振英：沒道理要社會必須接納他們

約四千名在反修例運動中被補的學生，近三成人被控告，其中有被捕學生遭開除學籍，亦有出獄學生被學校拒諸門外。實政圓桌立法會議員田北辰表示，政府應協助有悔意的年輕人重投校園，學習正確價值觀，同時用自己經驗去正面影響其他人。

不過全國政協副主席、前特首梁振英今（18日）在Facebook表示，沒道理要學校接收釋囚學生，亦沒道理要社會接納青少年，關鍵是這個人是否真的悔改。



田北辰認為，對於有悔意的年輕人，政府應盡力協助他們重投校園，學習正確價值觀和正向思維，甚至用自己的經驗去正面影響其他人。（田北辰影片截圖）

田北、朱國強、梁美芬均建議政府提供支援

田北辰日前拍片表示，有反修例運動被捕的大學生定罪後遭開除學籍，有中學生在案件未開審前被「踢出校」、亦有學生出獄後仍被拒諸門外，他認為這樣是對他們「雙重懲罰」。田北辰認為，對於有悔意的年輕人，政府應盡力協助他們重投校園，接受教育，學習正確價值觀和正向思維，甚至用自己的經驗去正面影響其他人。

田北辰又指，希望政府、教育局、學校可以給予這班已經負上法律責任、有悔意的年青人多一次機會，重新考慮接反他們，「唔單止可以幫一代年青人，更加可以修補社會撕裂，對學生或者社會黎講都是好事。」

約四千名在反修例運動中被補的學生，近三成人被控告，其中有被捕學生遭開除學籍，亦有出獄學生被學校拒諸門外。（資料圖片）

教育界立法會議員朱國強接受傳媒訪問時亦稱，學校應先與出獄學生了解其想法，如已悔改應給予更生機會，強調政府應多了解及關懷涉案學生需要。另外選委會界別議員梁美芬認為，社會應對年輕人給予特別關注，建議政府跨局合作推出計劃，有系統地協助出獄且有悔意的年輕人更生及重投社會，包括提供學習、就業及家庭支援等，同時可與民間團體合作，相信有助推動社會復和。

梁振英又指，沒道理要學校必須接收釋囚學生，亦沒道理要社會接納青少年釋囚，關鍵是這個人有否真的悔改。（資料圖片）

梁振英：唱高調、用嘴巴做好人的人應以身作則

不過梁振英則在Facebook表示，並非所有被判囚的人都會悔改，「戴耀廷就沒有收回他的『違法達義』論，黃之鋒和梁天琦也沒有收回他們的主張」，又指不知道是否有青少年學生仍相信「只要『達義』，就可以『違法』」，「因此從監獄走出來之後，並不一定要奉公守法。」

梁振英又指，沒道理要學校必須接收釋囚學生，亦沒道理要社會接納青少年釋囚，關鍵是這個人有否真的悔改。他認為「唱高調、用嘴巴做好人的人」不如以身作則，籲辦學團體公開宣布願收取所有釋囚做學生、做生意或非牟利機構的人宣布願無差別請他們做職員、家長指明請釋囚的大學生擔任其子女的補習老師，「事實是：他們只會叫別人做，不會自己做。」

梁振英強調，年青人應知道，出獄後面對的仍是有賞有罰的機制，「真的悔改，有賞；不悔改或者假悔改，就要繼續接受社會的懲罰。不信，去英國犯法，坐監試試。」