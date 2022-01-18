千計倉鼠須撲殺　民主黨批蔑視生命：「有殺錯、無放過」屬濫權

銅鑼灣Little Boss寵物店一名店員日前確診，屬源頭不明的Delta個案，該店一名女顧客及丈夫亦初步確診，店內11個倉鼠樣本初步對病毒呈陽性反應，導致全港34間倉鼠寵物店須即時停業，漁護署將撲殺所有倉鼠，涉及1,000隻倉鼠要人道毀滅，連其他細小動物共2,000隻。

民主黨動物權益發言人、沙田區議員周曉嵐對此表示難以理解，認為殺死2,000隻小動物及倉鼠是對動物生命毫不尊重，強調公共衞生權力絕不應胡亂濫用。他質疑日後若有貓狗或其他動物受到感染，是否要「人道處理」所有貓狗動物。



沙田區議員周曉嵐 （右）認為，殺死2000隻小動物及倉鼠是對動物生命毫不尊重，強調公共衞生權力絕不應胡亂濫用。（周曉嵐facebook）

停業強檢已足夠應對 毋須全面撲殺

周曉嵐稱，現時仍未有證據證明倉鼠會傳染給人，衞生防護中心也指要進一步調查，故不應在未經證實前殺掉所有倉鼠，強調做法沒足夠科學支持。他認為政府將所有售賣倉鼠的寵物店暫停營業、停止所有細小哺乳類動物進口、進行強制檢測或檢疫的安排已足夠應對疫情，毋須全面撲殺。

周曉嵐批評，漁護署若繼續採取「有殺錯、無放過」政策，而並非基於科學方式處理動物議題，將進一步引起市民對署方工作的反感和不滿。

▼寵物店Little Boss全線14店停業▼



漁護署：審慎起見 人道毀滅倉鼠較安全

食物及衞生局、漁護署等今日開記者會，交代銅鑼灣寵物店Little Boss出現病毒傳播，漁護署署長梁肇輝表示，政府決定檢取銅鑼灣Little Boss及大埔倉庫中所有動物作檢測，再進行人道處理，即殺死有關動物。另外，全港所有出賣倉鼠的寵物店須停業，售賣的倉鼠同樣須進行人道毀滅，估計共涉及2,000隻倉鼠和細小動物。漁護署呼籲市民如在去年12月22日後曾在本港寵物店購買倉鼠，亦應交予漁護署進行人道毀滅。

有記者問及當局決定將所有倉鼠人道毀滅，是否太草率及不尊重生命？漁護署助理署長（檢驗及檢疫）薛漢宗解釋：「為咗公共衞生同審慎起見，都覺得人道毀滅有關動物係比較安全，唔使將病毒傳開去。」