特首選舉｜首名參選人現身　藍營KOL冼國林宣布參選

特首選戰蓄勢待發，首名有意參選者現身，藍營KOL、商人冼國林今早（19日）透過社交網站公布參選決定。 冼國林以「忠誠坦蕩，仗義擔當，不患得失，赤誠報港」為競選口號。他指明白到會有人質疑其參選決定，認為他「唔夠班」，但認為知名度不太重要，希望做實事、言之有物。



冼國林表示，雖然曾表示不會從政，但去年家中出現一個大變故，對其造成沉重打擊，沉澱期間細心想過未來的路，經朋友勸說後重新考慮。他指香港經過廿多年內耗，已經「五勞七傷」，相信雖已年過60及只剩一隻眼的視力，但相信以其體能及意志足以應付，不比任何參選人遜色。

曾任上市公司主席 19年起積極評論時政

冼國林是葉問之子葉準的徒弟，學習詠春拳，本身為電影製作人，是電影《葉問前傳》出品人，藝人廖碧兒、陳嘉桓均是其徒弟。冼國林曾擔任上市公司國藝娛樂﹙8228﹚主席兼第一信用財務﹙8215﹚主席，2018年因第一信用股份存放在康證，而被捲入康宏風暴，同年退任國藝主席。2020年6月廉政公署要求國藝就一宗案件提交資料，當時公司指調查事件與國藝或冼國林無關，2021年8月冼大規模放售持股，由28.05%大幅減持至只有2.05%。

自2019年修例風波，冼國林積極於網上評論時政，坐擁不少「深藍」支持者。冼國林YouTube頻道「冼師傅講場」2019年10月9日開設，現時擁有約15.5萬訂閱者。他在立法會選舉前夕，分別在節目中訪問多名建制派候選人，例如陳恒鑌、鄧家彪、邵家輝等。