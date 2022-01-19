倉鼠人道毀滅︱袁國勇承認是不受歡迎決定　惟須在人與動物間取捨

有寵物店員工確診新冠肺炎，港疑爆全球首宗倉鼠傳人個案，漁護署將大規模撲殺。政府亦呼籲12月22日後買了倉鼠的市民，交出家中的小寵物，當局會為牠們檢測病毒，倘陽性會要求飼主檢疫隔離，而不論結果，交出的倉鼠都會人道毀滅。政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇昨日見記者時大讚此舉「果斷」。

袁國勇今日（19日）早上於商台節目上表示，知道這是一個「不受歡迎的決定」，亦明白香港人對小動物生命相當重視，不過認為倉鼠間已出現隱性傳播鏈，為免疫情擴大，人道毀滅是唯一選擇，須在人與動物之間作取捨。



已預期市民反應會較大

袁國勇指出，涉事寵物店店面及倉庫的環境樣本均已驗出對新冠病毒陽性，而根據現有資料，相信牠們運送來港前已經感染，顯示倉鼠之間已出現隱性傳播鏈，必須在短時間內作決定，漁護署亦沒有能力、地方和資源對倉鼠作有效隔離及每日檢測「既然係咁樣，所以佢哋唯有作出呢個大家咁不受歡迎嘅決定」，又透露昨日已開會討論很久。他指，截至目前暫時未有染疫人士與倉鼠病毒基因排序最終結果，但以目前所能掌握的流行病學證據來說，相信得出的結果都是與倉鼠有關，強調每遲半日作決定，都可以有很多事發生。

他指，作為醫生、科學家，一定會尊重生命，但在防疫和公共衞生角度，一定要想清楚什麼才是對大家最好，正如1997年H5N1禽流感事件，政府都需要屠宰120萬隻雞。他表示，這已超越了作為一個科學家的範疇，而是一個價值取態的問題，相信食物及衞生局局長陳肇始都很難做。「我哋一早都預料到，反應會比較大。」

曾收到電郵「叫我去死」

袁國勇指，本身不一定要人道毀滅倉鼠，但由於本港新冠疫苗接種率不夠高，尤其長者。根據過往疫情的經驗，只要有一宗病例流入社區引發疫情，便有機會造成過百名長者身亡，長者的生命一樣寶貴，「我哋要從中作出取捨，呢個係一個唔好嘅選擇，但係我哋根據政府同漁護署嘅工具同資源嚟講，呢個係佢哋唯一可以做嘅嘢。」他又透露，昨日言論一出「我都收到一啲叫我去死嘅e-mail」。

袁國勇表示，明白到香港人對小動物生命很重視，認為這是好事，過往有街市因爆發疫情，有人打算棄養貓隻，他亦曾經阻止。不過他承認，為倉鼠做檢測並不容易，確實不多獸醫可以做到這一點。