公務員拒打針2.16起不准返工　須交出門卡　無醫生證明視作曠工

政府厲行「疫苗氣泡」，公務員陸續經內部電郵收到實施細節，下月16日起所有政府僱員均須接種至少一劑疫苗，方獲准進入政府大樓及工作處所。唯一例外是孕婦或具有效醫生證明列明不適宜打針，屆時這類僱員會獲簽發「特別通行證」。若未能符合要求者將被拒進入工作場所，並將視之為「缺勤」，面臨紀律處分。



有公務員透露，政府要求未打針同事在實施前一天，即下月15日交出辦公室門卡，表明若強行進入可被刑事檢控。公務員工會聯合會總幹事梁籌庭表示，交回門卡或屬正常做法，以便部門更新門卡以識別同事是否符合要求。他說，相關指引只是發送給部門主管，牽涉具體技術實施細則，再由各部門下達，所以實施情況因部門而異。



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不打針者須有特別通行證：否則面臨紀律處分

現時全港政府僱員近18萬人，首針接種比率達98%，即受影響人數不多於4,000人，政府為鼓勵僱員接種疫苗，已多次收緊措施，本月3日起未打針僱員須每三天做一次核酸檢測，沒醫生證明不宜接種者更須自費檢測。

「疫苗氣泡」下月16日實施後，現行三天一檢的選項不復存在。有公務員向《香港01》表示，今早已接獲部門電郵交代細節，「講明冇打針，（下月）16日起唔畀返工，當作缺勤」，如有醫生證明就要事先申請「特別通行證」，否則將面臨紀律處分。不過他並非在政總上班，有關安排經部門轉達，部門未有要求未打針者交出證件：「其實視乎邊度返工，唔係度度都要嘟卡，有啲用鎖匙，有啲用密碼，不過如果去其他部門開會就有影響。」

在另一部門工作的合約僱員則指，所在的辦公處位於商廈，公務員同事都是自由出入，「唔會擺人喺度查」，相信措施對於在政府合署或政總返工人士影響較大。

部門主管被提醒：沒責任向拒打針者批假

政府在內部電郵強調已給予僱員足夠時間打針，更批評無醫療原因而拒絕打針者是極不負責任，僱員須於措施落實前交代接種情況，以及豁免打針證明的有效期。據了解，部門主管也被提醒，沒責任在措施落實後，向拒絕打針的員工批出假期。