葵涌邨爆疫｜陳恒鑌：新增初確遠超70宗　相信映葵樓有進一步行動

葵涌邨逸葵樓爆疫，迅速蔓延同邨映葵樓，民建聯立法會議員陳恒鑌引述消息指，今日邨內至少新增逾70宗初步確診個案，分別40宗來自逸葵樓、以及30宗來自映葵樓。他相信映葵樓今日將有進一步行動，緊急呼籲居民做好心理準備，切勿外出，以免傳播病毒及受到感染，政府須從速圍封全邨進行強制檢測，「守得住葵涌邨，就守得住疫情！」



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感染數字遠超出消息所指 重申須全邨圍封

政府繼昨晚（21日）6時起，圍封逸葵樓強制居民隔離5天，全幢2,700名居民須每天接受檢測，提供一日三餐。延至今日（22日）凌晨4時，再宣布圍封映葵樓強檢，目標今晚7時完成行動，期間居民不能離開。

不過，陳恒鑌估計，當局針對映葵樓的行動稍後將有進一步措施，因為感染數字時刻在變，相信遠超出消息所指。他指映葵樓目前有高度風險，相信居於映葵的逸葵樓確診清潔工已成蔓延源頭：「清潔工係流動工作，有同其他保安、清潔溝通，依家必須全條邨徹底檢測，咁係最簡單直接！」

料映葵樓有進一步行動 準備好圍封：勇敢面對

他緊急呼籲所有邨民不要出外，留家以策安全，免得受感染或傳播病毒；又特別提到映葵樓居民作好圍封的心理準備：「唔好走，唔好去第二度，亦唔好諗住搬去朋友到住，因為有風險將病毒帶畀其他人，要勇敢面對，將病毒控制喺可控範圍內。」

陳恒鑌指，映葵樓明顯比逸葵樓更加嚴峻，政府「果斷時要果斷，該出手時要出手」，要爭分奪秒圍封全葵涌邨強檢，令大家安心，強調「五天好快過」，自己已再三向政府表達建議。