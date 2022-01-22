民建聯致函林鄭　提三點要求包括積極圍封、動員防疫、全民強檢

撰文：鄭寶生
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第五波疫情持續擴散，葵涌邨逸葵樓和映葵樓圍封強檢，今日（22日）下午全港已有過百宗初步確診個案。民建聯今日發公開信予特首林鄭月娥，促政府考慮制定全民強制檢測的預案，包括請中央派員來港協助。民建聯另倡積極進行圍封式強制檢測，及增派人手支援防疫工作。

民建聯今日去信行政長官林鄭月娥，要求政府立即採取更進取措施，遏止第五波疫情，提出三點具體建議，包括若疫情持續擴散，政府應考慮實施全民強制檢測；當局應更積極運用家居隔離和圍封式強制檢測措施；在公務員各部門加調人手支援實施防疫措施。

民建聯認為，港府要盡快在短時間內找出並消除隱性傳播鏈，促政府立即就全民強制檢測作準備，包括向中央提出請求再次派員來港協助，提升本港檢測能力，務求在短時間內找出所有潛伏傳播鏈。

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