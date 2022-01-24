立法會｜鄧家彪倡定貧窮線無分住戶人數　按生活開支檢視減貧成效

貧窮問題一直困擾本港，工聯會立法會議員鄧家彪本周在立法會提出議員議案，要求政府當局檢討現時貧窮定義，制訂減貧目標。鄧家彪今日（24日）在記者會指，目前按人數劃分住戶，再從中計算收入中位數一半為貧窮線的方式有缺陷，因為不同住戶收入的差異龐大，無法準確理解貧窮情況。

他建議以全港住戶收入中位數的一半設為基本貧窮線，新設必要生活開支作為檢視扶貧成效的因素，並考慮以長者貧窮為首要檢視對象。



鄧家彪指，政府需要制訂減貧目標，亦就不同類型的貧窮針對性落實扶貧減貧措施。（蘇煒然攝）

鄧家彪表示，目前港府欠缺清楚目標制定何謂「貧窮人口」，指目前統計方式以住戶人數劃分不同的貧窮線，會令不同人數家庭的貧窮線差異甚大。他舉例指，一至二人住戶中，不少都是無收入長者戶，令一至二人住戶的貧窮線變相較低；反之，三至五人住戶大多都是有就業能力的家庭，最終兩種住戶的貧窮線就會產生重大差異：人數愈少的住戶貧窮線，上升幅度愈低，但其生活成本卻比多人家庭更高。

他質疑，按目前的計算方法，本港會低估貧窮人口，故需要制定減貧目標，同時檢討貧窮的定義，雙管齊下。他相信，目前的統計貧窮方式限制了政府想像，認為「相對貧窮」既然在扶貧時難以追上，應以基生開支定下貧窮線。

鄧家彪建議以全港住戶收入中位數的一半設為基本貧窮線，新設必要生活開支作為檢視扶貧成效的因素，並考慮以長者貧窮為首要檢視對象。（蘇煒然攝）

國家打擊貧窮問題設有三保障 包括適切住屋

鄧家彪又指，國家在扶貧攻堅雖然採取「絕對貧窮」定義，但亦提出「兩不愁、三保障」，對國民承諾教育、醫療及適切住屋方面的保障。他指香港應該有志氣，在扶貧方面成為國家大城市的參考。

他提到，香港過去貧窮住戶數目增長大多源於一人及二人住戶，而未來30年本港長者人數及比例持續上升，將令貧窮問題進一步提升，因此政府需要制訂減貧目標，亦就不同類型的貧窮針對性落實扶貧減貧措施。

工聯會上周進行網上意見調查，其中合共8成市民認為本港貧窮問題嚴重或非常嚴重。（蘇煒然攝）

工聯會意見調查：8成市民認為本港貧窮問題嚴重

另外，工聯會上周向685個市民進行網上意見調查，其中合共8成市民認為本港貧窮問題嚴重或非常嚴重；若以不同種類貧窮劃分，28.3%受訪者認為長者貧窮問題最嚴重，26.9%認為在職貧窮問題最嚴重，12.2%認為跨代貧窮問題最嚴重。

問卷亦問及，目前1人住戶的貧窮線設於4500元以下，問受訪者認為能否維持基本生活，多達93.8%受訪者認為不能；而4人住戶貧窮線為月入20800元以下，平均每人有5200元，75.8%受訪者認為不能在港維持基本生活。