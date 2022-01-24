法律年2022｜張舉能：國安法案件不受政治影響　指定法官無礙公正

2022年法律年度開啟典禮今日（24日）舉行，考慮到近日的公眾衞生情況，典禮由香港大會堂移師終審法院。終審法院首席法官張舉能、律政司司長鄭若驊、大律師公會主席杜淦堃和律師會會長陳澤銘發表演說。

張舉能在活動後會見傳媒時強調，法官須恪守根據《基本法》第104條的規定所作出的司法誓言，當中意味法官作出司法決定的過程中，不容有任何政治或其個人因素的考慮，強調司法誓言在指定法官審理國家安全案件時具約束力，與他們審理其他類別案件並無二致



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張舉能稱，香港是法治社會，強調法治確保並促進公平、平等和公義，屬法律制度下執行司法工作的核心價值，指香港法治的一大關鍵是獨立的司法機構。香港的司法獨立受《基本法》予以憲制性的保障，《基本法》第二條、第十九條及第八十五條明確規定，香港特別行政區享有獨立的司法權和終審權，法院獨立進行審判，不受任何干涉，強調《基本法》及相關法例對法官任免有清晰及嚴格的規定。

張舉能指出，涉及危害國家安全罪行的案件，只可由行政長官根據《國安法》第四十四條指定的法官審理，強調法庭的公正持平絕不會因第四十四條下的安排而受到影響。他指出，司法誓言在指定法官審理國家安全案件時具約束力，與他們審理其他類別案件並無二致，「實際上委派某指定法官審理個別案件，屬相關法院領導的職責範圍。」

他指出，歡迎對司法機構及機構工作的有益及具建設性的批評，但只空憑臆測、出於政治傾向或地緣政治的考量，斥做法對促進香港法治或保持司法獨立毫無裨益，「試圖威嚇審理源自2019年社會事件的案件或國家安全案件的法官，或向他們施以不當壓力的情況續有增長。這些行徑是對法治和司法獨立直接和公然的冒犯，必須予以譴責。」