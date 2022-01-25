持續更新‧立法會｜18事務委員會選正副主席　僅司法副主席有競爭

立法會18個事務委員會今（25日）召開首次會議，正副主席幾乎全部只有一人參選，唯一例外是司法及法律事務委員會副主席一職，出現兩人之爭，分別有本身是大律師的新民黨容海恩、與法律界議員林新強角逐，這場副主席之爭將壓軸於傍晚上演。



而18個事務委員會主席之位都由連任議員出任，據悉經協調結果，當中半數事務委員會由上任主席「冧莊」。至於副主席一職，在15個事務委員會由議員「新丁」出任。早前因出席洪為民派對而須檢疫的洪雯、陸瀚民、陳仲尼、邱達根，今日是他們隔離後首日會議，當中邱達根將出任資訊科技及廣播事務委員會副主席。



人力事務委員會由工聯會陸頌雄在無競爭下連任主席。（高諾恆攝）

陸頌雄關注隔離者權益 邀政府及平機會開會

人力事務委員會由工聯會陸頌雄，在無競爭下連任主席。他會後表示，關注葵涌邨被強制隔離的工友是否能獲發病假紙，認為政府應為家居隔離的勞工發放病假證明書，以便工友領取病假津貼。他指現時病假證明書只發予竹篙灣檢疫人士，對於家居隔離的勞工保障安排並不清晰，期望勞工處進一步澄清和確認僱員權益，以免有僱主違反《殘疾歧視條例》，無理扣減年假或勞工假，甚至解僱工友。

陸頌雄表示，已經邀請勞工及福利局、食物及衞生局，以及平機會參與下一次人力事務委員會會議，希望保障打工仔權益。

18個事務委員會正副主席名單：

委員會／主席／副主席



政制／周浩鼎（民建聯）／李浩然



保安／陳克勤（民建聯）／黎棟國（新民黨）



交通／易志明（自由黨）／陳紹雄



福利／陳恒鑌（民建聯）／鄧家彪（工聯會）



司法及法律／張國鈞（民建聯）／容海恩（新民黨）對林新強



工商／邵家輝（自由黨）／陳祖恒



發展／謝偉銓／劉國勳（民建聯）



經濟發展／吳永嘉（經民聯）／黃英豪（民建聯）



教育／梁美芬（經民聯）／鄧飛（教聯會）



環境／葛珮帆（民建聯）／劉業強（經民聯）



財經／林健鋒（經民聯）／黃元山



食物安全及環境衞生／何俊賢（民建聯）／陳家珮（新民黨）



衞生／張宇人（自由黨）／陳凱欣



民政／鄭泳舜（民建聯）／ 霍啟剛



房屋／麥美娟（工聯會）／梁文廣



資訊科技及廣播／何君堯／邱達根



人力／陸頌雄（工聯會）／林振昇（勞聯）



公務員及資助機構員工／郭偉强（工聯會）／蘇長荣

