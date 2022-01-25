議員倡為圍封隔離者發病假紙　民建聯促禁足者每人派5,000元

葵涌邨爆疫，政府今早（25日）宣布正進行強檢的夏葵樓，須進一步圍封五天隔離檢測，由昨天起計；至於原定明天完成圍封的逸葵樓，要再延長圍封多兩天，至本月28日。立法會人力事務委員會主席陸頌雄，指現時政府只為竹篙灣檢疫人士簽發病假證明書，認為同樣安排應適用卡家居隔離人士，以便他們領取病假津貼。



民建聯立法會議員葛珮帆、陳恒鑌及顏汶羽今早與食物及衞生局副局長徐德義，以及勞工及福利局副局長何啟明會面，同樣關注邨內被隔離人士的病假安排。他們又提出，現時政府向確診者發放5,000元津貼的措施，應擴展至被圍封檢測的市民，要求政府日內回應有關要求。



陸頌雄表示，針對家居隔離的勞工保障安排並不清晰，期望勞工處進一步澄清和確認僱員權益，以免有僱主違反《殘疾歧視條例》，無理扣減僱員年假或勞工假，甚至解僱。他又邀請勞工及福利局、食物及衞生局，以及平機會參與下一次人力事務委員會會議，要求他們保障疫情下的打工仔權益。

顏汶羽亦認同，當局應一視同仁對待所有隔離人士，指現時家居檢疫人士只獲檢疫證明書，安排有別於檢疫中心發出病假證明書。他促請政府向圍封邨民發病假證明書，以便他們向僱主申請有薪病假；同時要求勞工處發出清晰指引，說明在不同的強制檢疫情況下，僱主及僱員應作什麼安排。

陳恒鑌：隔離大廈須上門檢測防二次感染

陳恒鑌則表示，現時被圍封大廈的居民都要落樓檢測，無分層或上門檢測安排，有居民憂慮受到二次感染。他促請當局檢視相關安排，建議若果人手充足，應該分層或安排上門檢測。他希望政府動員更多公務員加入抗疫行列，樂見特首加派上千人手協助，但認為訓練十分重要，期望當局安排衞生防護訓練。

他又認為，現時本港檢測能力接近飽和，部分檢測中心輪候時間長達三小時，或容易在排隊時感染。他建議政府增聘服務商，或尋求中央協助。